Akash Kumar e Giovanna Abate stanno insieme?/ “Tra loro è scoppiata una scintilla”

Dopo la rottura con Sammy Hassan, l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate si è tenuta per in po’ lontana dal gossip. Il suo duplice percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato piuttosto tortuoso ma sembrava essersi concluso poi nel migliore dei modi proprio dopo aver scelto Sammy. Poche settimane e i due si sono però detti addio. A distanza di mesi, nel cuore della bella Giovanna potrebbe essersi fatto largo un altro uomo e non un nome sconosciuto al pubblico italiano. Lui è Akash Kumar, affascinante modello e attore dai bellissimi occhi azzurri che il pubblico di Ballando con le stelle sicuramente ricorderà per la sua partecipazione al programma alcuni anni fa.

Akash Kumar e Giovanna Abate, scoppia il gossip!

Stando a quanto spifferato da Francesco Fredella su Il Tempo, tra Akash e e Giovanna sarebbe in atto una conoscenza nata da una serie di telefonate. In particolare il giornalista, e fonte sempre affidabile, scrive: “Sembra, da rumors, che sia spesso al telefono con Giovanna Abate di Uomini e Donne. Ed una fonte segreta ci dice che- dopo essersi conosciuti a Miss Italia – tra loro sia scoppiata una bella scintilla: amicizia, per adesso, nulla di più? Mistero. Non si sa altro, ma pare che ultimamente i due siano sempre più spesso in contatto.” A conferma di ciò è arrivata, proprio in queste ore, una foto postata da Akash sul suo profilo Instagram che lo vede seduto sul divano proprio al fianco della Abate. Ora non ci resta che scoprire quale sarà l’evoluzione di questo rapporto.



