Akash Kumar e Tommaso Zorzi, scontro all’Isola dei Famosi 2021/ “Ci vediamo lunedì”

Akash Kumar è pronto ad essere finalmente libero di andare in giro per i programmi televisivi cominciando proprio Isola dei Famosi 2021? Sembra proprio di sì visto che il modello, eliminato e poi pronto a rinunciare a rimanere su Parasite Island, si è detto pronto ad un confronto diretto nella puntata di lunedì proprio con Tommaso Zorzi. Chi ha seguito la trasmissione sa bene che i due sono finiti allo scontro sin da subito. Tommaso Zorzi lo ha accusato di essere un po’ falso e di voler essere superiore al trash e ad un programma che proprio lui ha voluto fare e il modello ha risposto pubblicando poi una serie di chat in cui dimostrava i contatti precedenti alla sua partenza per l’Honduras proprio con l’influencer e opinionista che avrebbe voluto prendere un caffè per lui. I messaggi poi sono stati cancellati ma è vero anche che la loro diatriba è andata avanti sui social fino a che, mercoledì scorso, proprio Zorzi ha lanciato la sua frecciatina.

Proprio alla voglia di Tommaso Zorzi di essere conduttore e di mettersi in mostra, Akash Kumar rilancia via social “Un certo. Ci vediamo lunedì, Pazzesca Milano” con tantodi faccina sorridente. Per chi non lo sapesse ancora, “Pazzesca Milano” è il nome che Zorzi si era scherzosamente attribuito nella Casa del Grande Fratello Vip prendendo un po’ in giro Selvaggia Roma. Quella di Akash Kumar è davvero un’anticipazione o c’è qualcosa che presto scopriremo e che non sappiamo ancora? Il programma non è andato in onda ieri sera ma tornerà lunedì sera forse proprio con questo incontro/scontro di chiarimento (e un possibile boom di ascolti)?

