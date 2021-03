Akash Kumar, frecciatina ad Andrea Zelletta/ “Non conosco i comodini…”

Akash Kumar lancia una frecciatina ad Andrea Zelletta. Il modello, conclusa l’avventura sull‘Isola dei Famosi 2021, avrebbe parlato dell’ex gieffino svelando di averci litigato. Secondo quanto si legge su Biccy.it, Akash avrebbe parlato di Andrea Zelletta utilizzando il termine “comodino”. Sia Zelletta che Akash lavorano nel mondo della moda. Tuttavia, Akash avrebbe lanciato una stoccata all’ex tronista di Uomini e donne parlando delle rispettive esperienze nel settore. “Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me”, sarebbero state le parole utilizzate da Akash per parlare di Zelletta. Fiero ed orgoglioso della propria carriera, Akash avrebbe continuato il suo discorso lanciando una nuova stoccata a Zelletta.

AKASH KUMAR CONTRO ANDREA ZELLETTA: L’EX TRONISTA REPLICHERA’?

Pur avendo partecipato a programmi televisivi come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha continuato a lavorare come modello. Parlando della propria carriera, Akash non avrebbe esitato nel lanciare una nuova stoccata ad Andrea Zelletta, protagonista del Grande Fratello Vip 2021. “Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento”, ha dichiarato il modello. Poi, come riferisce ancora Biccy, ha concluso il suo discorso così: “Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete”.

