Akash Kumar, frecciatina all’Isola dei Famosi/ “Assente in studio, manca il cinema..”

Akash Kumar, assente nel corso della puntata dell‘Isola dei Famosi 2021 del 21 maggio che ha decretato Andrea Cerioli come primo finalista, lancia una frecciatina al reality. Il modello, nelle scorse settimane, aveva annunciato l’intenzione di non essere più presente in studio insieme agli altri, ex naufraghi. Tuttavia, la settimana scorsa, aveva fatto un passo indietro dando vita anche ad un siparietto con Ilary Blasi che l’aveva punzecchiato in diretta. “Saluto Akash che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma!”, era stata la frecciatina della Blasi a cui Akash aveva replicato così – “Io non sarei più venuto e dichiaro di non voler venire più ma perché non c’è rispetto per me e lo dico qua davanti a tutti!” . Ieri sera, però, assente in studio, ha fatto sentire la sua presenza.

Akash Kumar tornerà all’Isola dei Famosi 2021?

Tra le storie di Instagram, mentre si concludeva la puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar ha pubblicato la foto che vedete all’inizio dell’articolo. Nel post pubblicato da una pagina Sorgentevitas e ricondiviso dal modello, si sottolinea come, senza Akash in studio, manchino le dinamiche. “Isola 21: Akash assente in studio. Manca il cinema e si vede”, si legge nel post. Il modello, presente in studio dopo il suo rientro in Italia, ha spesso animato le puntate dando vita ai siparietti con Ilary Blasi, ma anche con gli opinionisti. Quella di ieri sera, dunque, sarà stata un’assenza temporanea? Il modello tornerà in studio per la puntata di lunedì 24 maggio? I fans sperano di sì.

