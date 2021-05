AKASH KUMAR, GAFFE ALL’ISOLA/ Prova in studio fallita, Elettra “Sei una mezza seg*!”

Una gaffe dopo l’altra per Akash Kumar nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 10 maggio. Dopo l’improponibile motivazione data a Francesca Lodo per rimanere in gioco all’Isola, Ilary Blasi decide di metterlo alla prova. Gli dà così un compito: vincere una prova fisica, due minuti appeso ad una trave, e regalare alle due concorrenti dell’Isola Imboscadissima della pasta. Lui parte con forza: mostra di fare gli addominali, dicendo che la prova è semplice e ce la farà sicuramente. Peccato che a un minuto dall’inizio è già a terra. La prova fallisce e in studio non mancano commenti ironici e sarcastici: “Che figura di merd*!” commenta lui. Il commento finale è però quello di Elettra Lamborghini: “Sei una mezza seg*!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gilles Rocca Vs Zorzi "Cos'hai fatto oltre al GF VIP?"/ "Like e follower poi niente!"

Akash Kumar, ancora gaffe all’Isola dei Famosi 2021

Nuova gaffe di Akash Kumar all’Isola dei Famosi 2021. Il modello è tra gli ospiti in studio nel corso della nuova diretta e chiede di parlare con Francesca Lodo. Quest’ultima è l’eliminata della settimana ed è arrivata su Playa Imboscadissima dove incontra Beatrice Marchetti. Qui deve decidere se rimanere o tornare a casa e si dice davvero molto confusa ma tendente al voler tornare. Dopo il tentativo di Zorzi di convincerla a rimanere è allora Akash a tentare: “Lodo, rimani! Guardati quanto sei bella!” Parole, quelle di Akash, che lasciano i presenti stupiti: “Ma cosa c’entra?” sbotta allora Tommaso Zorzi mentre Ilary Blasi, tra riso e sorpresa, lascia ironicamente lo studio. “Ma due ragazze così belle c’è del cinema lì, basta!” continua allora a motivare Akash. La motivazione per la quale Francesca Lodo dovrebbe rimanere sull’Isola crea ironia, ma è Tommaso Zorzi alla fine a pungere Akash: “A pagina 777 di Mediavideo troverete i sottotitoli di questo intervento”, conclude l’opinionista.

LEGGI ANCHE:

Ddl Zan, Fedez attacca Salvini “tragicomico”/ Leader Lega: “ti stimo, incontriamoci”Stefano Bettarini "Tommaso Zorzi sparirà"/ "Quelli intorno a lui lo spremeranno e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA