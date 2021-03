Akash Kumar giallo su colore occhi/ “Storia tirata fuori da Giacomo Urtis ma lui…”

Continua la polemica sul colore degli occhi di Akash Kumar, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi al centro dell’attenzione mediatica in questi ultimi giorni per alcune sue esternazioni. Barbara d’Urso ha aperto il “caso” nel corso dell’ultima puntata stagionale di Live Non è la d’Urso, esordendo: “Sul mio cellulare Akash continua a mandarmi foto di lui da piccolo, carte d’identità, passaporto, foto, foto, foto…”. Il giovane l’avrebbe anche ringraziata per aver preso pubblicamente le sue difese ma in realtà il giallo sul colore degli occhi non sarebbe ancora stato del tutto risolto. La conduttrice ha ricordato l’esistenza di una operazione per il cambio del colore degli occhi, ribadendo come sia molto pericolosa e non autorizzata in Europa, “ma pare che lui non l’abbia fatto”, ha aggiunto.

Era stato Giacomo Urtis, esperto di chirurgia estetica ad ammettere proprio nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso: “Io me lo ricordavo con gli occhi scuri”, parlando del bel modello che tanto fa chiacchierare per via dei suoi occhi azzurri. Alcuni testimoni del suo paese di origine avrebbero riferito di ricordare perfettamente i suoi occhi “nero ebano”. Akash, di contro, sui social continua a sostenere di avere gli occhi chiari sin dalla nascita, respingendo ogni critica in merito: “Mi viene da ridere, all’età di 6 anni mi sono fatto l’operazione, vabbè dai”, ha replicato sui social prendendosi gioco dei commenti sul suo conto.

AKASH KUMAR E LA POLEMICA SUL COLORE DEGLI OCCHI

A sostegno della sua tesi, nei giorni scorsi Akash Kumar ha pubblicato la foto di un bambino dagli occhi azzurri insieme ad una donna, sostenendo di essere lui e sua zia, purtroppo scomparsa. Eppure lo scatto è facilmente rintracciabile su Google scrivendo semplicemente “bambini indiani con gli occhi azzurri”. Anche in questo caso Akash ha replicato minacciando querele. Ad intervenire a Live Non è la d’Urso commentando la foto del bambino dagli occhi azzurri è stata Patrizia Pellegrini che ha sostenuto: “Quella foto è in tutti gli annuari della storia delle popolazioni del mondo delle persone di colore, l’ho vista da piccola quando ero a scuola! Non è lui quello!”. Ad intervenire è stato anche il giornalista Roberto Alessi che ha aggiunto a sostegno di Akash: “Questa foto è stata anche scaricata da Google, una sorta di annuario di bambini indiani con gli occhi chiari. Perché non potrebbe essere lui?”. La d’Urso ha ovviamente posto l’accento sulle date: “Bisogna vedere da quanto tempo c’è questa foto”.

Patrizia Groppelli, più che sui suoi occhi ha puntato sul carattere: “Lui ha una presunzione, un’arroganza tale che gli occhi sembrano neri comunque, perché non è una persona limpida dentro”. Arianna David ha invece commentato la foto del giovane con gli occhi neri sostenendo: “Secondo me non è lui ma un attore di una serie Netflix”. In difesa dell’ex naufrago, il direttore di Novella 2000 che ha sostenuto di non aver mai sentito nessuno che abbia fatto un’operazione per il cambio di colore degli occhi e scherzando ha aggiunto: “Se si può la voglio fare anche io!”. Lo stesso ha aggiunto: “Questa storia l’ha tirata fuori Giacomo Urtis”, il quale però a domanda diretta avrebbe detto di non aver mai visto Akash con gli occhi più scuri.



