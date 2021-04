Akash Kumar “Ho regalato 2mila euro di vestiti ad Elisa Isoardi”/ “Awed? Un falso!”

Akash Kumar non risparmia nessuno e anche se il trash non era il suo forte e aveva diversi lavori pronti ad aspettarlo al suo ritorno dall’Isola dei Famosi 2021, sembra proprio che non disdegni l’occasione di dire la sua contro i suoi ex compagni. Proprio ieri sera, ospite della puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, il bel modello dagli occhi di ghiaccio, ha pensato bene di svelare quelli che sembrano essere dei dietro le quinte, dei momenti in cui i naufraghi, ancora prima della loro avventura, stavano instaurando dei rapporti. Akash Kumar ha deciso di risparmiare Tommaso Zorzi, almeno per questa volta, ma non Awed ed Elisa Isoardi che sono finiti nel suo mirino proprio per alcune successe prima e dopo il loro arrivo sulla Playa e, quindi, prima e dopo l’inizio del gioco.

Akash Kumar “Ho regalato 2mila euro di vestiti ad Elisa Isoardi”

Il modello ha quindi raccontato senza peli sulla lingua: “Elisa Isoardi e Awed a Milano sono stati i primi a contattarmi. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi”. A quel punto Tommaso Zorzi è davvero rimasto senza parole e poi lo stesso Akash Kumar ha continuato: “Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie”. La nota dolente però riguarda proprio Awed. Non è il primo che fa notare la falsità e la strategia dello youtuber tant’è che ha poi chiarito ancora una volta: “Ho detto a tutti di nominarmi. Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso”. Avrà il coraggio di dire in diretta queste cose questa sera?

