Akash Kumar innamorato pazzo di Arianna Magelli/ E con l’amore… l’Isola dei Famosi!

Una nuova fiamma per Akash Kumar. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio, modello e influencer conosciuto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, avrebbe iniziato una relazione con una modella da capogiro. Arianna Magelli, 24enne, italiana, ex del pilota di Formula 1 Eddie Irvine, con un passato anche alla Ferrari. Una vera bomba sexy alta 1.81, secondo quanto IlSussidiario.net ha potuto verificare sarebbe lei ad aver acceso il cuore di Akash, che pur essendo diventato un idolo del gentil sesso grazie alle sue performance televisive, ha sempre mantenuto un gran riserbo sulla sua vita privata. Ma stavolta la bella Arianna sembra aver fatto breccia nel suo cuore con certezza: soprattutto Oltremanica si è parlato con una certa insistenza della storia tra la bella Arianna e Irvine, ma va detto che negli ultimi tempi la Magelli è stata una delle modelle più richieste a livello internazionale e il suo nome è finito spesso sui giornali e sui tabloid.

AKASH KUMAR VERSO L’ISOLA DEI FAMOSI?

Sicuramente il fascino di Akash Kumar non ha lasciato indifferente Arianna, ma da quel che si dice nonostante la frequentazione sia particolarmente fresca, lui ha già perso la testa e sembra pronto a lasciare il suo status di single impenitente. Anche se a livello lavorativo sembrano esserci importanti novità all’orizzonte per Akash, che sarebbe pronto per l’Isola dei Famosi. L’esperienza a Ballando con le Stelle l’ha fatto conoscere al grande pubblico e ora il modello sarebbe particolarmente corteggiato dalla produzione dell’Isola e la conferma della sua partecipazione nel cast sembra ormai imminente. Sarebbe però già una prova particolarmente impegnativa per la storia con Arianna, con i due che sarebbero costretti a una lontananza forzata poche settimane dopo l’inizio della loro storia. Vedremo se arriveranno conferme, in un senso e nell’altro, che potrebbero rendere Akash Kumar e Arianna Magelli la coppia più discussa dell’autunno nel mondo dello spettacolo in Italia.



