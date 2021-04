Akash Kumar/ Le accuse ad Elisa Isoardi e Awed dopo l’Isola dei Famosi 2021

Akash Kumar torna a Domenica Live e per lui sarà davvero complicato fare finta di non essere stato ospite de Il Punto Z da Tommaso Zorzi. L’influencer ha sottolineato il fatto che quando il modello ha provato a fare il suo nome al cospetto di Barbara d’Urso, lei ha provato a farlo tacere proprio perché tra i due sembra esserci ormai una guerra fredda, ma cosa dirà Kumar in sua discolpa oggi? Già settimana scorsa la conduttrice ha invitato il modello per chiarire la questione degli occhi e del presunto intervento fatto per averli azzurri ma nato con occhi scuri, cosa succederà oggi pomeriggio a Domenica Live? Uno dei temi della sua intervista potrebbe essere di nuovo del suo abbandono dell’Isola dei Famosi visto che proprio nei giorni scorsi ha annunciato di essere uscito per colpa di Elisa Isoardi e Fariba Tehrani.

Akash Kumar "Ho regalato 2mila euro di vestiti ad Elisa Isoardi"/ "Awed? Un falso!"

Akash Kumar tutte le polemiche dopo l’addio all’Isola dei Famosi 2021

Proprio alla conduttrice, almeno a suo dire, avrebbe regalato 2mila euro di vestiti e lo stesso avrebbe fatto con Awed che poi lo ha tradito una volta che si sono accese le telecamere del gioco. In realtà Akash Kumar ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 per sottrarsi al trash che, a suo dire, non gli appartiene, ma ecco che spuntano tutte le sue polemiche a cominciare da quella che lo vede contrapposto ad Elisa Isordi a quella in cui ha evidenziato il fatto che non avrebbe conosciuto Ilary Blasi se non fosse per il suo matrimonio con Francesco Totti, frecciatina alla quale la stessa conduttrice ha risposto in una puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

