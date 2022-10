Akash Kumar prossimo concorrente del GF Vip?/ Lo rivela Giaele De Donà

Akash Kumar potrebbe entrare nella Casa del GF Vip: l’indiscrezione

Akash Kumar, secondo le indiscrezioni, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Modello e volto televisivo, ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha, in passato, intrecciato una relazione anche con Antonella Fiordelisi e il suo ingresso potrebbe creare parecchio scompiglio.

Sofia Giaele De Donà "Mi farei Antonino ogni secondo"/ La rivelazione hot...

A dare una descrizione del prossimo concorrente è Giaele De Donà che, come riporta Blogtivvu, svela: “Pensate, prima di entrare qui ha fatto il casting e doveva entrare un ragazzo super narciso, una cosa pazzesca, inizia con la lettera “A”. Lo conosco bene, ho avuto qualcosa con lui quando avevo 18 anni ed ero appena arrivata a Milano. Se veramente lo fanno entrare… lasciamo stare”. A questo punto, interviene anche Alberto De Pisis che aggiunge: “Anch’io lo conosco da anni. Elenoire, lo conosci anche tu. Lo sai quando entra? Tra due settimane, so che entra perché ha anche una storia proprio attuale quindi… entra. Ecco, lui incarna esattamente l’insicurezza dell’uomo diventato sicuro.” Secondo gli utenti Twitter la persona di cui parlavano i gieffini corrisponde proprio ad Akash Kumar.

Cristina Quaranta choc "Giaele De Donà? La affogo!"/ "Vai nell'altra stanza se vuoi amoreggiare con Antonino"

Teresa Langella spoilera il suo ingresso al GF Vip

Se l’ingresso di Akash Kumar è solo una supposizione, quello di Teresa Langella è praticamente confermato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere la nuova concorrente, durante la lite con un hater.

Come riporta Biccy, l’utente afferma: “Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece d’incrementare, i followers li perderà”.

Cristina Quaranta "sfotte" Sofia Giaele De Donà/ Piovono critiche sui social…

A questo punto, arriva la risposta piccata dell’influencer: “La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA