Akash Kumar pubblica foto con gli occhi azzurri da bambino/ Ma l’immagine è presa da Google, è polemica!

Akash Kumar continua ad essere il protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 nonostante abbia deciso di ritirarsi non accettando di restare su Paradise Island. Il modello, sin dal primo giorno in cui è sbarcato sull’isola, è finito al centro dei rumors per il colore degli occhi. Per mettere fine alla vicenda, Akash ha così pubblicato una sua foto da bambino per dimostrare di aver sempre avuto lo stesso colore degli occhi. “Prima di giudicare, informatevi ….. invidia…. ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore”, ha scritto Akash pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui si nota bene un bambino con un colore degli occhi particolare. Tuttavia, c’è chi ha notato come quella foto, in realtà, sia facilmente trovabile su Google. Come fa sapere Fanpage, infatti, basta digitare “Indian boys blue eyes”, cercare tra le immagini e ritrovare la foto in questione.

Akash Kumar risponde alle accuse:”Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo”

La foto di Akash Kumar da bambino ha ricevuto tantissimi commenti da parte degli utenti che sottolineavano la presenza dell’immagine in questione su Google. Dopo aver disattivato i commenti, come fa sapere Biccy.it, in diretta, Akash ha fornito la propria spiegazione alla presenza della foto sul web. “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque”. Poco dopo il modello ha cancellato la foto in questione che, per ora, non è più presente sul suo profilo Instagram.

