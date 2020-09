Akash Kumar/ “Soffrivo di attacchi di panico, ho perso quasi 20 kg. La solitudine…”

Akash Kumar è stato ospite in studio del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il modello di Armani con gli occhi di ghiaccio, ha attraversato un momento duro negli scorsi mesi, sia per via del lockdown, quanto per via di una relazione amorosa finita male: sono quindi iniziati gli attacchi di panico e poi la perdita di peso, quasi 20 chilogrammi. “E’ stato un brutto periodo – le parole di Akash Kumar in diretta tv – ci sono quasi passato, però ci vuole del tempo, ho perso un po’ di chili, circa 18/19. Non è stata la moda a chiedermi di dimagrire ma la solitudine; mi aveva lasciato la fidanzata, poi non vedevo i genitori da un anno, quindi l’epidemia di coronavirus…” Akash racconta di essersi sentito un po’ solo: “Ero solo a milano, avevo questi attacchi di panico di notte, mi svegliavo, non potevo uscire giustamente, ed ero seguito da uno psicolog: non stavo bene, ero perso… gli attacchi sono iniziati subito, appena iniziato nel lockdown”.

AKASH KUMAR: “MI HA LASCIATO LA MIA RAGAZZA DOPO ANNI…”

Proprio in concomitanza con la chiusura causa covid, Akash Kumar veniva lasciato dalla sua storica fidanzata: “Mi ha lasciato la mia ex ragazza dopo anni, ho sofferto molto, e ora non la sento più. Non era un personaggio pubblico, era una ragazza normale, ne modella ne nulla, ero innamorato ma ogni cosa finisce, è finita anche la mia storia”. Quindi Akash Kumar ribadisce: “Non vedevo più mia mamma, ero solo, ho iniziato a stare male, ma non pensavo di dimagrire”. Il modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è arrivato a pesare 74 chilogrammi: “Pesavo 74 kg da 92 kg, a ballando pesavo 92. Ci sono uscito piano piano – ha proseguito – di notte mi sveglio ancora, ma per ogni piccola cosa comincio a star male. Devo avere persone vicine che mi vogliono bene. Adesso sto bene sono in forma sono 77 chilogrammi”. In studio, il giudice di Ballando con le Stelle, Mariotto, gli chiede di far vedere gli addominali, ma lui replica: “No, non posso farli vedere”.





