Akash Kumar, stoccata ad Ilary Blasi/ “Se non fosse la moglie di Totti, non saprei..”

Akash Kumar lancia una frecciatina ad Ilary Blasi. Il modello la cui avventura sull’Isola dei Famosi 2021 è durata solo una settimana, come fa sapere Biccy, durante una diretta Instagram, ha parlato anche di Ilary Blasi a cui avrebbe lanciato anche una stoccata. Durante la sua ultima puntata in Honduras, dopo essere approdato su Paradise Island, ultima spiaggia per gli eliminati dal televoto di restare in gioco, Akash ha avuto un confronto con Ilary Blasi che ha provato a convincerlo a restare per continuare la sua avventura da naufrago. Di fronte all’atteggiamento del modello che ha più volte sottolineato di non voler restare e di aver già vinto l’Isola, la Blasi ha esclamato: “Ok, perfetto. Prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!”.

Il modello, fuori ufficialmente dal reality, non ha ancora incontrato Ilary di cui, tuttavia, avrebbe parlato durante una diretta Instagram lasciandosi andare ad una frecciatina.

AKASH KUMAR CONTRO ILARY BLASI?

Dopo essere stato il protagonista di alcuni scontri a distanza con Tommaso Zorzi, Akash Kumar lancia una frecciatina ad Ilary Blasi? Come riferisce Biccy.it, il modello, durante una diretta Instagram, avrebbe detto: “No, io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”. Come risponderà la Blasi? La conduttrice affronterà l’argomento durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021? Sui social, nel frattempo, è già partito il countdown per l’arrivo di Akash in studio per un confronto con la conduttrice e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.



