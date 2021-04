Akash Kumar vs ospite Domenica Live/ “Sofia? Mai frequentata, domani sei querelata!”

Akash Kumar sbotta dopo la parentesi sul suo conto a Domenica Live. Pur non essendo stato ospite della puntata, ad ogni modo è stato comunque uno dei protagonisti indiscussi. Nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso, infatti, è stato dedicato un ampio comparso durante il quale si è tornati a dibattere sull’ormai annoso dilemma: gli occhi del bel modello sono veri o no? Il colore resta in dubbio e se sono in tanti ad aver testimoniato in prima persona di aver sempre visto Akash con i suoi affascinanti occhi azzurri ghiaccio, altri hanno invece ammesso l’esatto contrario. E’ il caso di Sofia, presunta ex amica del modello ed intervenuta in collegamento alla trasmissione dopo aver inizialmente inviato una lettera. Il collegamento purtroppo non è stato dei migliori ma il messaggio è giunto forte e chiaro: Akash avrebbe mentito sul colore degli occhi.

AKASH KUMAR/ Ex conoscente liceo “aveva gli occhi neri ma portava le lenti blu”

Secondo la ragazza, che oggi ha 26 anni e fa la tabaccaia, i due si sarebbero conosciuti ai tempi del liceo, anche se ha tenuto a sottolineare come Kumar non fosse così propenso a frequentare la scuola. “Ho conosciuto Akash quando aveva circa 15 anni e frequentavamo le scuole superiori a Vicenza. Saltavamo spesso la scuola e ci incontravamo”, ha dichiarato Sofia. Rispetto al dilemma sul quale da settimane si dibatte, ha invece svelato: “Posso dichiarare con certezza che gli occhi non sono i suoi”. A suo dire, infatti, inizialmente avrebbe usato lenti a contatto blu per occultare gli occhi scuri.

BRIGHTOCULAR, INTERVENTO PER CAMBIARE COLORE OCCHI/ Akash Kumar e il like sospetto

AKASH KUMAR QUERELA PRESUNTA AMICA DOPO INTERVENTO A DOMENICA LIVE

Nel corso del suo intervento televisivo, Sofia ha ancora aggiunto, parlando di Akash Kumar: “Un giorno mi fece vedere la sua carta d’identità. Nella foto aveva gli occhi scuri. Gli ho detto guarda che lo sappiamo tutti che usi le lenti a contatto. Lui mi prese dalla mani subito il documento”. Ad ogni modo, terminata la parentesi a lui dedicata, il modello è intervenuto su Instagram mostrando la chat avuta con la giovane che andrebbe a smentire il fatto che i due si conoscessero: “Non c’è messaggio tra noi e tu dici che mi hai frequentato?”, avrebbe scritto Kumar a Sofia, alla quale ha poi annunciato la sua intenzione di querelarla per le parole dette in tv sul suo conto. “Ma questa ragazza che dice di frequentarmi non mi segue, non abbiamo nulla in comune e soprattutto legge e non risponde… cosa non si fa per 5 minuti di visibilità”, ha commentato il modello nelle sue Instagram Stories. Rivolgendosi alla giovane ha poi proseguito: “Tanto sei un cesso, quindi non potrei mai frequentarmi con te”. Ed in una successiva Stories ha aggiunto di aver già dato mandato ai suoi avvocati annunciando: “Domani sei querelata”.

LEGGI ANCHE:

Fidanzata Akash Kumar chi è?/ Dopo Giovanna Abate arriva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA