Akash Vs Zorzi: “L’Isola è più dura di 6 mesi al GF”/ “Non è la comfort zone!”

Akash Kumar fa il suo atteso ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 e, inevitabilmente, arriva anche il momento del faccia a faccia con Tommaso Zorzi. È lui a dare il via allo scontro, dicendo la sua su quello che è stato il percorso del modello in Honduras: “Io credo che l’unico errore che tu abbia fatto è non rimanere a Parasite Island che ti saresti risparmiato tante cose che poi hai detto e non sono piaciute a nessuno e a me in primis.” Così ha proseguito: “Se tu poi avevi realmente la possibilità di vincere la tua Isola, non si può vincere un’Isola dei Famosi in tre giorni! Tu avresti avuto l’opportunità di vivere la tua Isola e veramente di crescere. Io voglio credere che tu sia diverso ma io non vedo un Akash diverso rispetto a quello dell’isola”.

La risposta di Akash Kumar non si è fatta attendere. “Tu hai iniziato ad attaccarmi alla prima puntata con la cosa dei nomi e cognomi. – ha ricordato il modello, per poi aggiungere – Il mio carattere poi è che sono dislessico, inizio a parlare e non si capisce niente. Ad un certo punto io mi sono stufato perché tu mi attaccavi in ogni puntata…” Così è arrivata la stoccata finale: “Sette giorni sull’Isola valgono 6 mesi al Grande Fratello che hai fatto tu. Non è comfort zone, l’Isola è davvero dura!”

