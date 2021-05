Akira Ifukube, chi è?/ Compositore musicale e inventore del ruggito di Godzilla

Akira Ifukube è il protagonista del doodle creato da Google quest’oggi, lunedì 31 maggio 2021. Una scelta tesa a celebrare il compleanno numero 107 del compositore giapponese dall’enorme talento nella musica classica e nelle colonne sonore cinematografiche e conosciuto in tutto il pianeta per il suo lavoro sulle musiche originali dei film “Godzilla” degli anni Cinquanta. Procediamo però con ordine per raccontarvi nel dettaglio la vita e la figura di un artista del suo calibro.

Speranza "Probabile terza dose vaccino per varianti Covid"/ "Ma da medici di base..."

Akira Ifukube nacque nel 1914 a Kushiro in Giappone, all’interno di un’illustre stirpe risalente almeno al settimo secolo. Era un appassionato ascoltatore di partiture musicali europee fin da adolescente, tanto che aspirava a intrecciare la sua radicata identità nazionale in composizioni originali, un’idea ulteriormente rafforzata dopo essersi messo all’ascolto dell’emozionante pezzo orchestrale del compositore russo Stravinsky del 1913, “La Sagra della Primavera”, a 14 anni. Poi, nel 1935, Akira lasciò casa per studiare silvicoltura all’Università di Hokkaido, dove scrisse “Japanese Rhapsody”, il suo primo lavoro orchestrale originale.

Funivia Mottarone, Tadini: “mi hanno detto vai avanti”/ Gip “presto nuovi indagati”

AKIRA IFUKUBE: CREÒ IL RUGGITO DI GODZILLA

Akira Ifukube, dopo un breve periodo nel quale rivestì l’incarico di ufficiale forestale e di addetto alla lavorazione del legname, decise di dedicarsi alla composizione musicale a tempo pieno. Nel 1947, pubblicò la prima delle sue oltre 250 colonne sonore che produsse nel corso del successivo mezzo secolo. L’apice della sua carriera cinematografica fu raggiunto nel 1954 quando scrisse la colonna sonora di “Godzilla“, il cui ruggito caratteristico fu creato prendendo un guanto di pelle ricoperto di resina e trascinandolo contro la corda allentata di un contrabbasso. Al di fuori del suo lavoro come compositore, Akira è stato presidente del Tokyo College of Music a partire dal 1976 e ha pubblicato un libro di mille pagine sulla teoria, intitolato “Orchestrazione”. Il governo giapponese ha onorato i suoi successi di una vita insignendo l’artista sia con l’Ordine della Cultura che con l’Ordine del Sacro Tesoro, due riconoscimenti considerati altamente prestigiosi in landa nipponica.

Madre e figlia 14enne trovate impiccate/ Omicidio-suicidio: "Porto Alessandra con me"

AKIRA IFUKUBE: GLI ULTIMI ANNI DI VITA

Akira Ifukube abbandonò poi nel 1987 lasciò l’incarico presso il Tokyo College of Music, divenendo presidente del dipartimento etnomusicologo dell’università. Ifukube ebbe fra i suoi allievi Toshiro Mayuzumi, Yasushi Akutagawa e Kaoru Wada. A livello di riconoscimenti vinti, vanno segnalati quello del 1956 (premio al Mainichi Film Concours nella categoria Migliore colonna sonora per tre pellicole: Mahiru no ankoku, L’arpa birmana e Onibi) e quello del 2007, quando ha conquistato il premio Awards of the Japanese Academy alla carriera. Quest’ultimo è giunto tuttavia postumo, in quanto il compositore si è spento a Tokyo l’8 febbraio 2006, all’età di 91 anni. Curiosità: nel corso della sua carriera connessa al grande schermo, Ifukube compose oltre 250 colonne sonore, fra cui le più celebri sono probabilmente quelle di “Godzilla” (1954) e “Il trionfo di King Kong” (1962).



© RIPRODUZIONE RISERVATA