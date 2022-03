Akira Takarada, è morto attore del primo Godzilla/ “Era malato da tempo”

Addio a Akira Takarada, celebre attore giapponese. Noto principalmente per il film originale di Godzilla, l’interprete si è spento all’età di 87 anni. La conferma è arrivata dai Toho studios, che hanno prodotto il lungometraggio dedicato al mostro: il decesso è avvenuto lunedì 14 marzo 2022.

«Possa la sua memoria continuare a ispirare la vita di molti fan di Godzilla», recita la breve nota diffusa sui social network. Non è stata diffusa la causa della morte di Akira Takarada, ma l’Anime News Network ricorda che l’attore soffriva da anni di un debilitante dolore lombare, che lo ha costretto negli ultimi tempi ad entrare e uscire dagli ospedali del suo Paese.

Fabri Fibra/ "Canne? Da 6 mesi ho smesso, basta anche con alcool e sigarette"

Akira Takarada, è morto attore del primo Godzilla

Pochi giorni fa, il 10 marzo, Akira Takarada era apparso su una sedia a rotelle a un evento pubblico per il film Yononaka ni Taete Sakura no Nakariseba. Nato il 29 aprile 1934, l’attore ha vestito i panni del marinaio Hideto Ogata nel film originale di Godzilla del 1954, ma è anche apparso in diversi altri lungometraggi dedicati al re dei mostri: da Godzilla, King of Monsters (1956) a Mothra vs Godzilla (1964), fino a Godzilla vs Mothra (1992). L’ultima apparizione risale al 2004, in Godzilla: Final Wars.

Acque profonde/ Trama e cast film: Ben Affleck e Ana de Armas su Amazon Prime Video

Ma non solo. Akira Takarada è apparso in altri film con protagonisti mostri, pensiamo a Invasion of the Astro-Monster (1965), Ebirah, Horror of the Deep (1966) e King Kong Escapes (1967). Attore amatissimo in Giappone, ha avuto un’attività prolifica anche da doppiatore: ha infatti prestato la voce a Doctor Doolittle (1967) e a numerose pellicole d’animazione della Disney, pensiamo a The Great Mouse Detective (1986) e Aladdin (1992).













© RIPRODUZIONE RISERVATA