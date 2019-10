Al-Baghdadi è morto?/ Il leader Isis si sarebbe fatto esplodere dopo raid Usa

Il potente leader dell’Isis Abou Bakr al-Baghdadi, la persona più ricercata al mondo, è stato ucciso dalle forze armate Usa. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata confermata da più fonti in queste ultime ore, al punto che molti media la danno ormai per certa. A rendere la questione ancora più credibile, il sibillino comunicato della Casa Bianca, che ha spiegato che il presidente degli Stati Uniti farà a breve un annuncio molto importante ai media americani. Stando a quanto riferito dall’emittente a stelle e strisce, Cnn, l’esercito americano, assieme alla Cia, avrebbe localizzato al-Baghdadi nel nord della Siria, e il califfo sarebbe stato quindi ucciso. Fonti miliari di Fox News e Newsweek raccontano invece di come “un obiettivo di alto profilo dell’Isis” sia stato abbattuto durante un raid nella zona di Idlib.

FONTI IRACHENE: AL BAGHDADI E’ MORTO

A confermare la morte del leader dello Stato Islamico anche fonti della sicurezza irachena citate da diversi media di Baghdad. Come riferisce l’agenzia Nova, un funzionario avrebbe spiegato che “nostri uomini dell’intelligence presenti in Siria incaricati di dare la caccia ad al Baghdadi ci hanno confermato che il terrorista è stato uccisi insieme alle sue guardie del corpo a Idlib dopo che è stato scoperto il suo covo nel tentativo di portare la sua famiglia verso il confine turco”. Secondo altre fonti il leader dell’Isis non sarebbe stato ucciso, ma si sarebbe fatto esplodere dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa, dopo che questi ultimi avevano individuato il suo nascondiglio. Al Baghdadi pare indossasse un giubbotto esplosivo, azionato per non farsi catturare. Assieme a lui vi erano anche due delle sue mogli, morte anche loro dopo l’esplosione. Trump parlerà alle ore 13:00 italiane: avremo la conferma o meno della morte di al-Baghdadi.

