Al Bano: 4 volte 20/ Diretta, scaletta canzoni e ospiti: festa per gli 80 anni

Anticipazioni Al Bano, 4 volte 20: l’evento all’Arena di Verona per gli 80 anni del cantante

Martedì 23 maggio, in prima serata, subito dopo la nuova puntata di Striscia la Notizia, Canale 5 trasmette l’imperdibile appuntamento con “Al Bano, 4 volte 20“. Si tratta di un concerto memorabile e che il pubblico del Leone di Cellino San Marco aspettava da tempo per festeggiare non solo il grande artista, ma soprattutto l’uomo Al Bano. Per celebrare nel migliore dei modi i suoi 80 anni che ha compiuto lo scorso 20 maggio, Al Bano ha radunato nella splendida cornice dell’Arena di Verona, amici e parenti per regalare uno spettacolo ricco di musica, ricordi e aneddoti.

Classe 1943, la vita di Al Bano, partito da Cellino San Marco quando era giovanissimo, è stata costellata di grandi successi professionali e privati. Una carriera brillante quella di Carrisi, conosciutissimo anche all’estero e ammirato dai colleghi che, nel corso degli anni, sono diventati amici e che hanno accettato di affiancarlo in quello che, forse, è stato il concerto più importante della sua vita.

Al Bano, 4 volte 20: tutti gli ospiti dell’evento

Tanti amici sul palco dell’Arena di Verona accanto ad Albano che, nel corso della serata, duetterà con tanti artisti della musica italiana, amatissimi dal pubblico. Con l’artista, nel corso del concerto, si esibiranno Arisa, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Renato Zero e Gianni Morandi con cui ha cantato sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme a Massimo Ranieri.

Non mancheranno, inoltre, le persone più importanti della vita di Al Bano. Sul palco, infatti, ci sarà anche Romina Power con la quale, anche dopo la fine del matrimonio, ha continuato a formare una coppia artistica. Sul palco dell’Arena di Verona, inoltre, ci saranno anche i figli dell’artista ovvero Yari, Cristel e Romina Jr nati dal matrimonio con la Pover, Jasmine e Albano Jr nati dalla storia con Loredana Lecciso.

Cosa canterà Al Bano all’evento “Al Bano, 4 volte 20”? La scaletta canzoni e diretta streaming

Canzoni tutte rigorosamente dal vivo quelle che eseguirà questa sera Al Bano sul palco dell’Arena di Verona. L’artista sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Nel corso della serata, da solo o insieme agli amici, eseguirà i grandi successi che, in oltre 50 anni di carriera, gli hanno permesso di conquistare il cuore di milioni di fan come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita”, “Sempre sempre” e “Nostalgia Canaglia”.

Come per tutti i programmi di Mediaset, anche il concerto per gli 80 anni di Al Bano può essere visto in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming tramite l’app Mediaset Infinity o collegandosi direttamente al sito.











