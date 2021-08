Al Bano a Ballando con le stelle 2021/ Il cantante “torna” da Milly Carlucci

Da qualche settimana circolavano voci sulla possibile partecipazione di Al Bano alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”, lo storico programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ora la conferma è finalmente arrivata, come rivelano TvBlog e DiPiù Tv. Albano Carrisi sarà uno dei concorrenti della sedicesima edizione del talent show. Dopo essere stato nel cast della prima edizione de “Il cantante mascherato” e fra i coach insieme alla figliola Jasmine della prima edizione di “The voice senior” (per la nuova stagione i Carrisi sono stati sostituiti da Orietta Berti) condotto da Antonella Clerici sempre su Rai 1, Albano torna a lavorare insieme a Milly Carlucci. Oltre al cantante di Cellino San Marco, a “Ballando con le stelle 2021” scenderanno in pista: Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta e l’atleta Rossella Fiammingo.

Milly Carlucci aveva messo gli occhi anche su Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 m alle Olimpiadi di Tokyo. Ma l’atleta ha rifiutato la proposta della conduttrice: “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”, ha confessato sulle pagine di DiPiù. Non è da escludere che Jacobs possa partecipare come ballerino per una notte. Il cast di “Ballando con le stelle 2021” è ancora in formazione, tra i nomi più chiacchierati ci sono quello dell’attore turco Can Yaman e anche della conduttrice Alessia Marcuzzi, fresca di “divorzio” da Mediaset.

