Al Bano a Sanremo 2024? “Voglio tornare in gara da solo, ho già un brano pronto”/ E su Amadeus svela…

Al Bano Carrisi spera di tornare in gara al Festival di Sanremo 2023: “Ho la sanremite acuta”

Al Bano Carrisi ha un grande desiderio: quello di tornare in gara al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco ammette di avere “la sanremite acuta”, ovvero il desiderio costante di esibirsi sul palcoscenico dell’Ariston. “Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata.” ha spiegato Al Bano nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos in merito all’amore per Sanremo.

Al Bano e Romina Power, quanto è durato il matrimonio e perché è finito/ "Colpa della Marijuana…"

Carrisi spera dunque di poter tornare in gara già il prossimo anno: “Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell’Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l’invito. – ha rivelato – Era una idea che avevo in testa dal ’96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara”.

SFOOTING/ Al Bano e Orietta Berti, 80 anni su una barca che va ma resta qua qua

Al Bano su Amadeus a Sanremo: “È la persona perfetta per questo ruolo”

Al Bano spera dunque di tornare in gara a Sanremo 2024, e se accadrà lo farà da solo sul palco: “Sono nato solista e morirò solista”. Il cantante si è poi espresso sulla direzione artistica di questi anni di Amadeus, dicendo di lui: “È la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin ad esempio – prosegue il cantante – nascono da una sua idea e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus”. Al Bano poi non ha dubbi su chi potrebbe prendere il posto di Amadeus dopo il suo addio al Festival: “Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell’Ariston Paolo Bonolis”.

LEGGI ANCHE:

AL BANO: "ROMINA? FU UN BELL'INCONTRO"/ "Con Loredana non pensavo sarebbe durata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA