Al Bano: “A Sanremo mi tirarono uno schiaffo in faccia”/ “Me la dovranno pagare…”

Al Bano Carrisi, ospite a “Storie Italiane” su Rai Uno nella mattinata di mercoledì 15 febbraio 2023, ha confessato ai microfoni della padrona di casa, Eleonora Daniele, di non avere ancora smaltito la rabbia per l’eliminazione rimediata al Festival di Sanremo 2017 dalla sua canzone “Di rose e di spine”, esclusa dalla kermesse canora più celebre d’Italia già alla prima sera. Il “leone di Cellino San Marco” ha confidato di avere pensato dentro di sé: “Sono sordi o ce l’hanno con me? Forse la seconda opzione è la più valida… Era un brano intenso, scritto bene, alta musica: come si può tirare un calcio a un singolo del genere? Essere cacciato via in quel modo con una canzone simile non depone a favore della giuria di qualità”.

Al Bano Carrisi "Canterò ancora con Morandi e Ranieri"/ "Autotune? L'avrei usato se…"

AL BANO: “LA GIURIA DI QUALITÀ DI SANREMO 2017 ME LA PAGHERÀ”

Nel prosieguo del suo intervento sull’estromissione da Sanremo 2017 di “Di rose e di spine”, Al Bano Carrisi ha ammesso: “Non sono stato molto attento ai rischi, ero sicurissimo di quella canzone. Un po’ di esperienza penso di averla accumulata e posso dire che il brano non meritava quello schiaffo in faccia pubblico. In qualche modo la giuria di qualità me la dovrà pagare e non è una minaccia: io lascio fare al mio amico Lassù!”.

LEGGI ANCHE:

Al Bano Carrisi "Romina Power? Per me non sarebbe mai finita"/ "Loredana Lecciso..."Al Bano Carrisi "Mia figlia Ylenia? La ritroverò..."/ "Ho un solo grave rimpianto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA