Al Bano accusato da una donna in tv: “Abbiamo avuto una storia”/ Il cantante nega

Al Bano accusato in diretta da una donna: “Siamo stati insieme 3 anni”

Al Bano è stato tirato spesso in ballo per un rumor che circola da diverso tempo, quello di una relazione con una certa avvocatessa. In occasione di un’intervista al programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, il cantante ha chiesto di avere un chiarimento in diretta con la donna in questione, per smentire una volta per tutte il gossip.

Romina Power tra problemi di saluti e i guai in arrivo con Loredana Lecciso/ "Le chiederà i danni per..."

Patricia Donoso e Al Bano hanno, dunque, discusso a causa della presunta relazione che l’avvocatessa sostiene di aver intrattenuto con il cantante per tre anni. L’artista ha negato e si è alterato tanto da minacciare di sporgere denuncia. Nonostante l’avvertimento di Al Bano però, Patricia non si è arresa e, come riporta Today, ha aggiunto: “Tu credi, seriamente, che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica (…) Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata”. Le parole della donna, però, non hanno ammorbidito il cantante che ha continuato a negare di aver avuto una relazione con lei.

Al Bano: "La rottura con Romina Power? Non ho fatto il terrone"/ "Per me fu un grande dolore per molti anni"

Al Bano e la rottura con Romina Power: “Ho sofferto molto”

Sulla presunta relazione con l’avvocatessa non si sa ancora nulla di certo, ma si conosce molto bene la storia d’amore di Al Bano e Romina Power. Il cantante, in un’intervista ai Lunatici sulla Rai, ha parlato della fine della relazione con la sua ex moglie: “Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza”.

Al Bano aggiunge: “Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità. È chiaro che un abbandono, la fine di un amore, è una cosa drammatica. Ma dobbiamo saperla affrontare”.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex moglie e compagna di Al Bano/ Scintille e "limiti superati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA