Al Bano “Addio a Ballando per Oxana”/ “Accuse? Coscienza strapulita, non mi nascondo”

Al Bano ha replicato alle accuse che gli sono state mosse sui social. In seguito al suo ritiro dal programma “Ballando con le stelle” , sui social in molti avevano fatto notare come dietro il suo addio ci fossero motivi professionali. Non dunque un atto di generosità nei confronti della maestra Oxana, ma piuttosto l’intenzione di mantenere fede agli impegni presi in Polonia. Si era parlato infatti di una lunga lista di concerti che Albano avrebbe dovuto tenere dal 5 al 15 novembre.

Al Bano, però, ha voluto smentire queste voci. Ospite del programma “Citofonare Rai 2”, ha tuonato contro i falsi social: “Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell’impegno e lo difendo. Io non lascio per ragioni che voi state millantando. Io lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei mille volte. Perché io sono per l’umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ora fermati e vatti a curare”. Poi il cantante ha rincarato la dose: “Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia. In nome di Dio la mia coscienza è strapulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato”. Pochi minuti dopo la trasmissione, sui social erano comparsi dei commenti con le date di un tour nell’Europa dell’Est di Al Bano con una data in Polonia proprio il 5 novembre. La polemica sul web è montata, ma ora Al Bano ha cercato di placarla.

Poche ore fa anche Ivan Zazzaroni, ospite di “Domenica In” ha voluto fare il punto della situazione sul ritiro di Albano. Ivan ha così commentato: “E’ stato un brutto colpo. Adesso farà il ripescaggio, ma poi verrà anche nel programma. Ha anche un tour, che però non coincide con i tempi di Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci ha comunque precisato che il ritiro di Al Bano è momentaneo, anche se sui social la conduttrice è apparsa davvero molto dispiaciuta per questo colpo di scena inaspettato.

Milly Carlucci ha tra l’altro corteggiato il cantante per ben 15 anni e pertanto averlo nel cast ha implicato uno sforzo notevole da parte sua. Per lui aveva anche infranto la regola che vuole tra i partecipanti dello show vip che non abbiano mai preso parte ad altri reality show. In passato Al Bano era stato concorrente all’Isola dei Famosi con la figlia Romina Junior.



