Al Bano, a La Volta Buona le anticipazioni dell’intervista rilasciata per il settimanale Oggi: “Esigo rispetto e correttezza”.

Sembra proprio che il rapporto tra Al Bano e il Festival di Sanremo sia irrecuperabile, almeno per il momento. Il cantautore è tornato a parlare della sua mancata partecipazione degli ultimi anni tra le pagine del settimanale Oggi, come rivelato in anteprima da Andrea Biavardi – direttore del magazine – a La Volta Buona. Per l’occasione sono state lette alcune parti delle dichiarazioni rilasciate dall’artista e, ciò che si evince, è ancora un attacco agli ultimi direttori artistici: Carlo Conti e Amadeus.

“Mai ho preteso di essere intoccabile ma rispetto e correttezza li pretendo; il mio debutto è stato con Pippo Baudo nel 68 che era maestro di chiarezza e onestà. Lo stesso non posso dire di Carlo Conti e Amadeus”. Nomi e cognomi da parte di Al Bano – stando alle anticipazioni lette da Andrea Biavardi – direttore di Oggi – a La Volta Buona. Il cantautore punta il dito verso i direttori artistici recenti di Sanremo e sembra così scaricare a loro la responsabilità della sua chiusura netta rispetto alla kermesse. “Con Sanremo ho chiuso, o quantomeno con loro”.

Al Bano chiude con Sanremo, Andrea Biavardi a La Volta Buona: “Questa volta lo vedo determinato…”

Andrea Biavardi, dopo aver letto una parte dell’intervista di Al Bano presente nel prossimo numero del settimanale Oggi, ha comunque aggiunto un commento personale ampiamente condiviso dagli ospiti de La Volta Buona: “Noi ci auguriamo che cambi idea ma questa volta lo vedo davvero determinato”. Effettivamente l’artista pugliese, dati i toni scelti, non sembra particolarmente propenso a cambiare idea; almeno – così sembra – finché la direzione artistica del Festival di Sanremo non cambi in una direzione diversa da quella recente.

