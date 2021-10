Al Bano: “Berlusconi? Sarebbe un bel Presidente della Repubblica”/ “Io lo voterei…”

Al Bano Carrisi vedrebbe bene Silvio Berlusconi come Presidente della Repubblica. Ad affermarlo è stato proprio il leone di Cellino San Marco che, parlando di politica, ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto da Berlusconi durante gli anni del suo Governo. L’occasione per parlare di politica è arrivata con la trasmissione Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Alla domanda su come vedrebbe Berlusconi alla Presidenza della Repubblica, Al Bano ha risposto: “Mi piace, io lo voterei, sarebbe un bel presidente. Quel che ha fatto Berlusconi durante il suo governo, ha fatto una politica estera straordinaria, è il tipico italiano che riesce riuscito a mettere buon umore e simpatia tra le grandi potenze”.

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora, Al Bano ha parlato anche della scelta di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle 2021. “Per 15 anni Milly mi ha inseguito ma io le rispondevo ‘perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla?”, ha dichiarato il cantante.

Facendo una carrellata degli altri concorrenti, inoltre, ha spiegato di considerare i più bravi “Mietta, Arisa e anche Morgan, che mi diverte davvero tanto”. Dopo le prime due puntate, dunque, Al Bano è pronto a scendere nuovamente in pista sabato 30 ottobre.

