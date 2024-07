Al Bano canta l’Inno d’Italia alla Partita del Cuore 2024: ha stonato?/ La ‘stecca’ nell’ultima performance

Al Bano ci riprova alla Partita del Cuore 2024 dopo aver stonato alla ‘prima’ con l’Inno d’Italia

Questa sera Al Bano, in occasione della Partita del Cuore 2024 – in onda in differita su Rai Uno – si cimenterà nel fatidico e iconico momento dedicato all’Inno d’Italia. Una canzone ostica, è risaputo, e su quella che sarà la sua esibizione considerando i precedenti è necessaria una premessa. Non si discutono le qualità canore, la maestosità della carriera, la potenza di un acuto che in pochi in Italia sono riusciti a replicare. Complici diversi fattori, anche per un fuoriclasse delle note alte il rischio di essere accusato di aver stonato o ‘steccato’ – come si dice in gergo – è comunque dietro l’angolo.

Come anticipato, non è la prima volta che Al Bano canta l’Inno d’Italia in occasione di un evento sportivo e, dopo la sua prima volta, ne scaturì una corposa polemica dove in molti misero in evidenza come il cantautore avesse stonato. Bisogna dunque riavvolgere il nastro allo scorso mese di maggio in occasione della finale di Coppa Italia 2024 che vide fronteggiarsi Juventus e Atalanta come aspiranti a titolo.

Al Bano: “Stonato durante l’Inno d’Italia? Se n’è andata un po’ la voce…”

Trattandosi del pre-partita, l’acustica di uno stadio per le occasioni calcistiche non è certo del tutto predisposta al canto. Inoltre, il tifo del pubblico e i cori tipici dell’occasione di certo non si placano per lasciare spazio al momento musicale. Ed effettivamente tutto ciò pare essersi realizzato l’ultima volta che Al Bano ha cantato l’Inno d’Italia – nonché la sua prima volta – in occasione della Coppa Italia 2024; sui social il cantautore fu infatti ‘accusato’ di aver stonato.

“Ormai ho capito che c’è una parte d’Italia che stravede per me e una parte che non mi sopporta”, parlava così Al Bano a La Presse per replicare alle copiose critiche dopo aver cantato l’Inno d’Italia prima della finale di Coppa Italia 2024. “Ho cantato perchè so di saper cantare ma onestamente era talmente tanto l’entusiasmo e il casino che non capivo nulla… Era un’esperienza da fare che mi mancava. Ho stonato, lo ammetto, lo dico io per primo anche perchè se n’è andata un po’ la voce…”.











