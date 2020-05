Al Bano Carrisi compie 77 anni/ La foto con Loredana Lecciso: Romina Power risponde!

Pubblicità

Giorno speciale in casa Carrisi. Al Bano festeggia il suo 77esimo compleanno e lo fa nella sua tenuta di Cellino San Marco. Sul web non sono mancati i messaggi di auguri per il cantante, ma i più attesi dei fan erano quelli di due donne: Loredana Lecciso e Romina Power. Quelli della bionda compagna di Al Bano non si sono fatti attendere. Loredana ha infatti postato proprio su Instagram una foto in cui è proprio con Al Bano. Nella didascalia un semplice “Tanti auguri Al” seguito da tre cuoricini rossi. Un gesto semplice ma comunque molto apprezzato dai fan della coppia, che hanno infatti commentato con complimenti e auguri lo scatto. E Romina Power? Poco dopo il post della Lecciso è arrivato anche quello dell’ex moglie di Al Bano Carrisi.

Al Bcarrano Carrisi, auguri social da Romina Power: Signoretti svela che…

Del gesto di Loredana Carrisi e Romina Power si è parlato anche a Pomeriggio 5, dopo gli auguri fatti al cantante da Barbara D’Urso. Riccardo Signoretti, ospite in collegamento della conduttrice, ha sottolineato come anche la Power avesse avuto un pensiero social per Al Bano: “Però c’è anche un post di Romina Power, una grande torta al cioccolato con gli auguri ad Al Bano. Quindi oggi gli auguri all’artista di Cellino sono arrivati da tutte e due le sue donne, la compagna Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power. La Lecciso in foto con Al Bano, Romina una torna, un messaggio un po’ più vago. Non si sa se oggi Al Bano e Romina si sono incontrati”, ha concluso il direttore di Nuovo.

