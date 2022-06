Al Bano Carrisi confessa “Loredana Lecciso? Abbiamo avuto momenti neri ma…”/ La verità sul loro rapporto

Al Bano Carrisi racconta il suo rapporto attuale con Loredana Lecciso

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha vissuto dei momenti alterni, in cui ci sono stati periodi di grave crisi, ma anche l’arrivo di due meravigliosi figli: Jasmine e Al Bano Jr. Carrisi. Negli ultimi tempi, però, la celebre coppia sta vivendo una stagione di rinnovata intesa, che ha fatto ipotizzare, anche, l’arrivo di un possibile matrimonio per la coppia, desiderato anche da Jasmine Carrisi.

In una recente intervista al settimanale Gente, Al Bano Carrisi ha parlato proprio del suo rinnovato rapporto con Loredana Lecciso: “Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi“. Il cantante non si è sbilanciato su delle possibili nozze ma ha lodato la compagna e il loro rapporto attuale.

Oltre Loredana Lecciso, le pagine nere del passato di Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo attuale rapporto con Loredana Lecciso al settimanale Gente. Ma, nel corso di quell’intervista, il famoso cantante ha anche svelato ulteriori dettagli sul periodo più complicato della sua vita. Al Bano Carrisi, infatti, ha parlato di alcune pagine nere della sua esistenza, in relazione, alla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi: “La vita mi ha dato tanto, ma io non mi sono mai risparmiato. E lei non mi ha fatto sconti… Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche, prima su tutte la scomparsa di mia figlia Ylenia“.

Il cantante pugliese ha svelato, inoltre, come si sentisse dopo la fine del matrimonio con Romina Power: “Quando è scomparsa mia figlia, quando è finito il matrimonio con Romina, non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale, ero talmente smarrito che avevo perso il mio rapporto con Dio“. Al Bano Carrisi ha raccontato di essere riuscito, in seguito, a recuperare il suo solido rapporto con la fede, che è, ancora oggi fondamentale per il cantante.











