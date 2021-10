Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew/ Maestra di Ballando con le Stelle infortunata: sostituita?

ALBANO CARRISI: PRIMA DIFFICOLTÀ A BALLANDO CON LE STELLE, OXANA LEBEDEW INFORTUNATA!

Inizia con il piede sbagliato l’avventura a Ballando con le stelle 2021 di Al Bano Carrisi e della sua maestra Oxana Lebedew e proprio il piede è al centro di un rumor delle ultime ore. Sembrerebbe infatti che la maestra affidata al cantante pugliese, la kazaka Oxana Lebedew, una delle new entry nel corpo insegnanti di questa edizione (dopo la defezione di Raimondo Todaro e le maternità di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, in attesa dei loro rispettivi bebè), si sia infortunata, mettendo in grave rischio il debutto odierno sulla prima rete Rai.

Infatti, Milly Carlucci, nel corso di un video trasmesso a “La Vita in Diretta”, ha affermato: “Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio al metatarso”. Rivolgendosi ad Al Bano, la presentatrice ha chiesto: “Adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ha lei”.

INFORTUNIO OXANA LEBEDEW COSA È SUCCESSO?

Il piede imputato è quello della maestra la quale, durante le prove generali con gli altri insegnanti, sicuramente una coreografia collettiva inserita nel palinsesto, si sarebbe fratturata il metatarso, un infortunio gravissimo per una ballerina, i cui muscoli e la cui delicata ossatura del piede determinano equilibri, rondò, piroette e cambi di ritmo.

A questo punto, ciò è uscito come rumor tra le righe durante ‘ La vita in diretta’, il conduttore Alberto Matano, che nel programma condotto da Milly Carlucci è opinionista super partes, avrebbe colto l’indiscrezione da parte di Carolyn Smith, giudice tecnico della competizione coreutica, che lo staff di produzione avrebbe demandato ad Al Bano stesso la scelta di attendere Oxana Lebedew sino al suo rientro definitivo, nel frattempo sostituita con una riserva, oppure decidere già da ora la sostituzione. Al Bano e Oxana Lebedew si allenano da settimane insieme, ma non si sa davvero nulla sulla decisione dell’artista e tutto è avvolto nella massima discrezione. Solamente stasera si saprà se Oxana rimarrà maestra di Al Bano, attendendo la fine della convalescenza.

OXANA LEDBEDEW: CHI È LA NUOVA MAESTRA DI BALLANDO CON LE STELLE?

Oxana Lebedew, maestra di Al Bano, è nata ad Almaty, in Kazakistan, ma si è trasferita per approfondire le sue tecniche di ballo a Karlsruhe, in Germania, dove è arrivata al massimo delle sue conoscenze tecniche e, con il compagno di pista di allora e partner nella vita, Sergei Ossejtschuk, ha conquistato numerose competizioni internazionali. Nel 2006 cambiò partner sul dancefloor e con Franco Formica vinse titoli europei e mondiali.

Negli anni seguenti, insieme a Pavel (Pasha) Zvychaynyy, conquistò di nuovo titoli europei e mondiali. Stando alle voci del gossip, ora la maestra sarebbe di nuovo single e sperava tanto in quest’avventura su Rai 1 per diventare celebre anche a livello mediatico e dare una svolta alla sua carriera. Noi tifiamo Oxana, sperando che Al Bano Carrisi, consigliato magari dalla famiglia o da qualche maestro di buon cuore, la confermi come sua insegnante, per creare una favola nello show.

