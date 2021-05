Al Bano Carrisi/ Geloso di Romina Power? “Io e Loredana Lecciso adesso..”

Al Bano torna ospite a Domenica In da Mara Venier ma questa volta solo in collegamento. E’ questo il colpaccio che la conduttrice è riuscita a mettere insieme in questi ultimi giorni in vista del finale dell’edizione del contenitore domenicale che potrebbe non vederla più al timone dal prossimo settembre. L’artista pugliese è stato chiamato all’appello insieme a tanti artisti della musica italiana (vedi Mal, Bobby Solo e Rita Pavone) proprio per rendere omaggio a Little Tony che lo scorso febbraio avrebbe compiuto 80 anni.

Anche nei giorni scorsi il Leone di Cellino San Marco è stato ospite dell’amica Mara Venier ma in quel momento non si parlava ancora della possibilità che Romina Power fosse fidanzata, cosa un po’ diversa oggi. Sarà uno dei temi che la conduttrice proverà a sfiorare per capire la reazione di Al Bano? Proprio Mara Venier, durante una famosissima intervista rilasciata dalla cantante, si lasciò sfuggire un possibile gossip: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali. Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata”.

Al Bano Carrisi ospite a Domenica In per parlare di Little Tony e non solo

Oggi ci sarà modo per Al Bano di commentare la cosa? Nei giorni scorsi lo abbiamo visto molto legato e di nuovo in sintonia con la compagna Loredana Lecciso che, per mandare un messaggio ben chiaro, ha pensato bene di mostrarsi in foto al suo fianco con tanto di babydoll lei e accappatoio lui, lasciando intendere che i due fossero al risveglio dopo una notte insieme. Tutto va a gonfie vele quindi nella vita di Al Bano che, dopo un anno complicato, potrebbe tornare in pista con la sua musica.

