Al Bano Carrisi/ “Immagini Ucraina? Mi sento male. Solo Dio può toglierci la vita”

Al Bano Carrisi ospite oggi di Domenica In

Al Bano Carrisi torna in tv nella domenica di Pasqua, in occasione della sua nuova ospitata a Domenica In, la trasmissione condotta dall’amica Mara Venier. La sua presenza sarà ovviamente all’insegna della musica, dal momento che si esibirà su un medley dei suoi brani di maggiore successo. In questa domenica, probabilmente, non ci sarà molto spazio dedicato a ciò che sta accadendo a pochi chilometri dal nostro Paese ma di recente Al Bano ha fatto una riflessione esprimendo il suo grande dolore per la situazione in Ucraina, a causa del conflitto russo.

Ospite nei giorni scorsi della trasmissione Verissimo, il cantante di Cellino San Marco ha espresso il suo parere asserendo, con estrema amarezza: “Vedere il teatro di Mariupol, dove ho cantato, distrutto fa male. Le scene che arrivano da quelle terre e che mi hanno mandato alcuni miei amici sono inguardabili”. Proprio Al Bano ha ospitato quattro ucraini fuggiti dal loro Paese dilaniato dalla guerra. “Quando vedi che l’uomo, che l’essere umano si trasforma in bestia… e attenzione che le bestie, purtroppo, sono da tutte e due le parti”, aveva aggiunto il cantante, “Perchè l’odio chiama odio e l’odio rende l’essere umano non umano, disumano… neanche le bestie fanno così!”.

Il commento di Al Bano sulla guerra in Ucraina

L’argomento della guerra in Ucraina ha toccato particolarmente anche Al Bano Carrisi il quale nel corso del suo intervento alla trasmissione di Canale 5 aveva detto: “Tutti hanno le loro ragioni, ma difendete la ragione con la ragione dentro, non mandando carri armati. Non armando per ancora sparare di più”. Quest’ultimo punto, ha aggiunto, è qualcosa che proprio non condivide né accetta da essere umano. Avendo vissuto in terra ucraina per un po’ di anni, alla visione di ciò che sta accadendo, il cantante ha confessato: “Mi sento male”.

La sua speranza è che tutto possa finire presto: “Spero si tratti di un morbo che finisca presto e che finisca lì”, aveva aggiunto Al Bano Carrisi. “Ho letto che le dita sarebbero pronte a schiacciare i tasti della guerra nucleare, spero non sia vero, sarebbe la fine di tutto”, ha dichiarato il cantante pugliese prima di lanciare un messaggio direttamente a Putin: “Caro Putin sarebbe la fine per tutti e non è giusto. La vita ce l’ha data Dio e se c’è qualcuno che può togliercela è solo lui, per chi ci crede”.











