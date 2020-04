Al Bano Carrisi/ “Io e Loredana Lecciso di nuovo innamorati”. Ma Romina Power…

Pubblicità

Al Bano Carrisi è sempre stato incline a rilasciare dichiarazioni clamorose in grado di far discutere i media nazionali e non solo i giornali di gossip. Negli ultimi giorni, il cantante è intervento a Uno Mattina in famiglia e ha sganciato una nuova bomba: “Sto preparando una bara, poi ci metterò la data di nascita“. Dopo aver fatto calare il gelo in studio, Carrisi ha specificato che la bara è per il Coronavirus e che una volta terminata l’emergenza, ha intenzione di seppellirla otto metri sotto terra. Anche Al Bano in questi giorni ha riflettuto molto sulla vita, su tutti gli agi che molti di noi hanno potuto ottenere e forse dare persino per scontati. “Avevamo tutto ma volevamo ancora di più e non eravamo mai contenti“, ha sottolineato, la pandemia “Ci ha tolto quel tutto e quella ricerca di avere tutto“. La vita nella sua tenuta di Cellino trascorre anche in modo anomalo. Al Bano sta vivendo questo momento con Loredana Lecciso e i due figli, “Che per la prima volta vedo quotidianamente, a colazione, a pranzo e a cena. Non mi era mai successo“, ha detto a La Vita in Diretta. Ovviamente la notizia ha alimentato i rumors già in corso, ovvero che fra Al Bano e la Lecciso sia nato di nuovo l’amore. Un dettaglio tra l’altro confermato dallo stesso Carrisi in una recente intervista a Dipiù: “Tra noi c’è amore e va così. Io e Loredana siamo di nuovo innamorati“.

Pubblicità

AL BANO CARRISI, TRA ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO

Al Bano Carrisi è ritornato ad affollare il profilo Instagram di Loredana Lecciso. Da quando il cantante ha confermato pubblicamente il loro ritorno di fiamma, la showgirl ha subito colto la palla al balzo per mostrarsi felice in sua compagnia. Niente Romina Power quindi, che da qualche tempo si è trasferita alla tenuta di Cellino San Marco, anche se in una casa separata rispetto a quella di Carrisi. Anche se in realtà Al Bano è sempre spuntato fra gli scatti della Lecciso, anche se più di rado rispetto a quanto sta avvenendo in questi giorni. Il mese di marzo, a quarantena iniziata, sono apparsi sempre di più scatti moderni e un po’ antichi, fra passato, presente e ricordi. Uno degli ultimi, pubblicato in occasione di Pasqua, vede Loredana abbracciata al compagno, entrambi felici e sorridenti. “Un sorriso di speranza“, scrive la showgirl. Clicca qui per guardare la foto di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà invece in replica un’intervista di Romina Power, in cui parla del legame con l’ex marito. All’epoca si era detta certa che Al Bano l’amasse ancora e i rapporti fra i due non sono crollati di sicuro, visto che di recente Carrisi ha specificato ad Adnkronos di avere ancora un ottimo legame con l’ex moglie. Dopo tutto collaborano insieme da tanti anni, reunion compresa. In base a quanto detto dal cantante, la presenza della Power nelle sue proprietà però è passeggera. Non appena le misure contro il Coronavirus termineranno, è possibile che torni in America.



© RIPRODUZIONE RISERVATA