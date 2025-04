Le fake news sono all’ordine del giorno e nel marasma del web bisogna sempre fare molta attenzione nel leggere e analizzare le notizie che circolano. Ormai non si contano più i vip coinvolti in truffe o in notizie che riguardano la loro morte: vere e proprie bufale. E questa volta la vittima designata è stata Al Bano Carrisi, il celebre cantante che da anni sta dimostrando di avere davvero un’energia inesauribile.

Negli ultimi giorni sui social è circolata una fake news riguardante Al Bano in sedia a rotelle. Poteva mai restarsene in silenzio? Anche perché i suoi numerosi fan hanno iniziato a domandagli come stesse sotto i suoi post, con toni apocalittici e preoccupati. “Mi dicono che da qualche parte risulto bloccato su una sedia a rotelle. Ma quante balle?” si è sfogato lui sul suo profilo Instagram.

Al Bano Carrisi demolisce la fake news: “Grazie a Dio sono in ottima salute”

Al Bano è stufo delle fake news sul suo conto, soprattutto di quella che lo ha visto ormai sulla sedia a rotelle. Tutto falso, per fortuna, come ha dimostrato lui stesso sul suo profilo Instagram con un video dove si mostra più energico che mai: “Tutto perché mi dicono che io devo proporre un prodotto che mi fa star bene, che mi rialza in piedi, ma io lo faccio da solo senza bisogno di altri prodotti” ed eccolo fare un balzo per dimostrarlo.

“Grazie a Dio sono in ottima salute” è continuato lo sfogo di Al Bano Carrisi, “alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere, i menzogneri”. L’ultima frecciata è rivolta ovviamente a tutti coloro che si sono inventati questa notizia falsa solo per alimentare un malato giro di click sul web. Infine il cantante ammette che ormai ha un’età (81 anni, per l’esattezza), ma resta il fatto che spera di ottenere un bonus e augura ai suoi fan lunga vita e un bel carico di felicità. E intanto la figlia Jasmine è stata criticata per le sue ultime dichiarazioni a The Couple e poi subito difesa dalla mamma Loredana Lecciso.

