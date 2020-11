Al Bano Carrisi “Loredana Lecciso? Compagna quasi perfetta”/ “L’intimità…”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo una lunga separazione, hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore e ormai da un anno sono tornati insieme. Dopo vent’anni dal loro primo incontro, tra Albano e la Lecciso c’è ancora molta complicità: “È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei”, ha raccontato al settimanale Intimità il cantante di Cellino San Marco. Nessun matrimonio in vista per la coppia, ha ribadito Albano: “È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato”. D’altronde entrambi hanno già un matrimonio alle spalle: Albano è stato sposato per quasi trent’anni con Romina Power, mentre la Lecciso è stata legata tre anni all’imprenditore Fabio Cazzato.

ALBANO CARRISI E LOREDANA LECCISO: L’AMORE RITROVATO

Venerdì 27 novembre Al Bano Carrisi tornerà in televisione con “The Voice Senior”, il nuovo programma di Rai 2 che lo vede nei panni di giudice insieme alla figlia Jasmine, 19 anni. “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice… penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande”, ha detto il cantautore al settimanale Nuovo. Pe lasciare spazio al debutto televisivo della figlia, Loredana Lecciso ha deciso di fare un passo indietro dedicandosi quasi esclusivamente alla sua vita privata, di cui può dirsi più che soddisfatta. Al settimanale “Intimità”, Loredana ha assicurato che tra lei e Albano non è cambiato nulla: “Pandemia? Nulla è cambiato sotto le lenzuola. Viviamo come prima la nostra intimità”.



