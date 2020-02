Al Bano Carrisi/ “Ma quale playback a Sanremo! Condurlo? Se chiamano…” (Verissimo)

Al Bano Carrisi è reduce da Sanremo 2020 e tutti i fan si tengono costantemente aggiornati sul suo stato di salute. Il Leone di Cellino San Marco ha avuto di recente dei seri problemi alle corde vocali, come svelerà oggi, sabato 8 febbraio, a Verissimo. Al fianco di Romina Jr Power, la figlia avuta con la prima moglie, il cantante specifica che si tratta di un edema alle corde vocali che è riuscito a tenere a bada grazie alle cure di un medico francese. “Sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”, ha affermato. Riguardo alla pace ritrovata con la Power, è Romina Jr a dirci qualcosa di più sull’aria che si respira fra loro: “Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi”. Per Al Bano però sono ancora presenti due drammi con cui dovrà fare i conti per il resto dei suoi giorni. Da un lato la perdita della primogenita Ylenia Carrisi: “I dolori rafforzano o ti ammazzano. Bisogna sapere convivere con l’altra facciata della vita che è il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro”. Dall’altro invece la recente perdita di mamma Jolanda. “Una donna straordinaria”, dice l’artista, “era impastata di verità. Lei ha sempre dato tutto a tutti e non accettava nell’ultimo periodo di dover essere nelle mani degli altri”. Al Bano è sicuro di essere stato fortunato ad avere una madre e un padre così, “Due incredibili regali da Dio”, dice ancora, “sono stati la mia Bibbia umana e quotidiana”.

AL BANO CARRISI: “CONDURRE SANREMO? SE CHIAMANO…

Al Bano non è esente dalle critiche e il suo ritorno al Festival di Sanremo, edizione 2020, ha regalato forti emozioni ai fan. Allo stesso tempo però ha attirato diverse dita puntate sul noto cantante, per via dell’esibizione avvenuta qualche giorno fa nella kermese. Secondo alcuni spettatori infatti, l’inedito “Raccogli l’attimo” sarebbe stato cantato in realtà in playback. Durante un recente intervento a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1, Al Bano ha smentito su tutta la linea di aver usato tale tecnica con l’ex moglie Romina Power. “Abbiamo cantato in playback a Sanremo? Chi lo dice non ci sente bene”, ha sottolineato, “abbiamo cantato tutto dal vivo, solo nell’ultimo brano c’era una base sotto, ma io ho cantato dal vivo. Grazie a Dio me lo posso ancora permettere”. Leggermente diversa invece la posizione di Amadeus, che durante la conferenza stampa successiva al duetto, ha rivelato di aver voluto dare la precedenza allo spettacolo. “Per preparare un festival come questo servirebbero tre mesi di prove”, ha specificato, “Quando gli artisti arrivano il pomeriggio stesso, spesso non c’è tempo di provare”. Tutto ciò senza nulla togliere sia a Carrisi e la Power, così come i Ricchi e Poveri, che si esibiscono live in tutto il mondo da sempre. “Ci sono state tante volte in qualità di cantante, perchè no da presentatore?“, ipotizza poi il Leone, in merito alla possibilità di condurre un giorno il Festival. “Due illustri colleghi lo hanno fatto prima di me, Morandi e Baglioni”, ricorda, “Non è il sogno della mia vita, è un impegno incredibile. Ma se chiamano…”.

