“Al Bano Carrisi mi deve 30mila euro!”/ Kiko Hernández: “È in debito con me dal 2009”

Ancora una volta dalla Spagna giungono accuse nei confronti di Al Bano Carrisi. Dopo la presunta relazione sentimentale con Patricia Donoso, prontamente smentita dallo stesso cantante di Cellino San Marco, questi si è visto puntare il dito contro da parte dell’opinionista Kiko Hernández, il quale ha reso noto in diretta televisiva (durante la trasmissione “Salvame”), che Carrisi avrebbe un debito con lui di natura economica, che si protrarrebbe ormai da tredici anni.

Proprio commentando la querelle relativa a Patricia Donoso e Al Bano Carrisi, Hernández – riporta il sito Davidemaggio.it – ha dichiarato: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. (…) Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliere qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi. 30mila euro da tredici anni”.

AL BANO CARRISI, ACCUSE DALLA SPAGNA: “HA 30MILA EURO DI DEBITI, MA NON LI PAGA”

In base a quanto si può intuire dalle parole di Kiko Hernández riportate qui sopra, Al Bano Carrisi avrebbe evidentemente sporto una querela ai suoi danni intorno al 2009, ma, scrive ancora il sito Davidemaggio.it, “il giudice gli avrebbe dato torto, obbligandolo al pagamento delle spese processuali. Un pagamento che non sarebbe mai avvenuto, nonostante i vari solleciti mossi dall’avvocato di Kiko”.

Come reagirà Al Bano Carrisi di fronte a queste nuove accuse che giungono dalla penisola iberica? Ribatterà a tono o lascerà cadere la polemica senza rintuzzare la discussione? Certamente le affermazioni dell’opinionista spagnolo nei confronti di Al Bano sono pesanti e non è escluso che lo stesso artista decida di intervenire pubblicamente per fare chiarezza e spazzare qualsivoglia dubbio legato alla propria immagine.

