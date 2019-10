Al Bano Carrisi/ “Romina Power? Un amore da favola, una fiaba…” (Amici Celebrities)

Al Bano fa sempre notizia e ogni sua mossa viene subito notata dal pubblico che lo ama. Il suo arrivo ad Amici Celebrities nella puntata di oggi, sabato 5 ottobre 2019, non può che attirare anche quella fascia d’età di telespettatori che di solito non rientra fra gli ascoltatori preferiti del programma. Al Bano fa sempre spettacolo e data la sua esperienza con le dinamiche dei talent musicali potrebbe persino regalare qualche momento speciale a tutti i fan. In questi giorni sono stati in realtà momenti bui per il Leone di Cellino San Marco, dato che il nome di Ylenia Carrisi è rispuntato fra le pagine di gossip e ha contribuito a riaprire una ferita che non potrà mai guarire. Il timore del cantante è tra l’altro che la figlia Romina Jr possa piombare da un momento all’altro di nuovo nel vortice della depressione. In passato la ragazza ha già affrontato problemi di questo tipo, ma è riuscita a rinascere anche grazie all’aiuto di uno specialista. I fan tuttavia si sono preoccupati e non poco in seguito ad un suo post su Instagram, che in realtà sembra parlare della determinazione della ragazza di rialzarsi ancora una volta. “Puoi ricrearti completamente. Nulla è permanente. Non sei bloccato. Hai delle scelte”.

AL BANO, LA VOGLIA DI TORNARE A SANREMO CON ROMINA

Al Bano Carrisi è in attesa di una decisione di Romina Power: dipende solo dall’ex moglie la possibilità che entrambi ritornino al Festival di Sanremo come Big. In realtà la cantante non ama molto le competizioni canore e preferisce i live, al contrario del marito che adora quell’adrenalina che sente salire ogni volta che si confronta con altri artisti. Parole destinate al settimanale Oggi e che hanno riacceso subito una speranza nella mente dei fan. Nessun ritorno di fiamma però, visto che il cantante ha ribadito di essere innamoratissimo dei figli e di mamma Jolanda. Un modo per mettere a tacere, anche se invano, tutti i gossip che da sempre parlando di una nuove love story fra i due ex consorti. Al Bano tuttavia ha ricevuto di recente una dedica davvero speciale. A parlare è la figlia Romina, che ha scelto di pubblicare uno scatto con i genitori, il fratello Yari e la sorella Jasmine. “Ne abbiamo viste e vissute di cotte e di crude. Ci amiamo, litighiamo, ci manchiamo ma saremo sempre l’uno l’angelo custode dell’altro”, scrive nel post.

IL RITORNO IN SPAGNA DI AL BANO

Recentemente Al Bano Carrisi è stato ospite in Spagna del programma “Volverte a ver” su Telecinco, che per certi versi ricorda molto il nostro C’è posta per te. Il cantante ha fatto una sorpresa a due fan che hanno seguito la sua carriera. In quest’occasione Al Bano ha ricordato i momenti vissuti in Spagna. “Ho trascorso anni fantastici qui. Sembra un miracolo il fatto che così tante persone in così tante parti del mondo pensano a te e cantano le tue canzoni“. Ma ha anche parlato dell’ex moglie Romina. “La nostra storia sembrava una favola, una fiaba. Un giorno siamo andati a mangiare insieme e poi… sono nati quattro bambini“. L’artista ha poi deliziato tutti con una canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo, “Felicità”. Stavolta non c’era Romina a cantarla con lui, ma la fan Cristina, che ha avuto la possibilità di duettare con il suo idolo. “La vita è l’arte dell’incontro e oggi è stato un grande incontro“, le ha detto Al Bano.



