Al Bano Carrisi “Romina Power? Vivemmo una favola”/ “Poi lei scelse un’altra strada…”

Al Bano Carrisi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nella mattinata di martedì 1 novembre 2022. Il cantante ha esordito dicendo che, per quanto concerne la sua carriera, deve tutto “al popolo italiano. Un ‘grazie’ si può dire con un autografo, dando una carezza, dando un aiuto, dando ciò che nasce dal cuore. Gli atteggiamenti di divismo non li sopporto e ho visto certi miei colleghi averne troppi”.

Per quanto concerne il rapporto di Al Bano Carrisi con il dolore, il “leone di Cellino San Marco” ha spiegato che “quando arriva il dolore, lo affronto sapendo comunque che è un monte che bisogna saper scalare. Ti devi preparare prima che lui arrivi. Il dolore è sempre lì, pronto a farti lo sgambetto. Un esempio? Quando mi dissero che avevo il cancro alla prostata, io chiesi: ‘Ma posso fare Sanremo?’. Andai prima al Festival, poi mi operai”.

AL BANO CARRISI: “ROMINA POWER HA SCELTO UN’ALTRA STRADA, IO L’HO RISPETTATA”

Nel prosieguo del suo dialogo con Diaco, Al Bano Carrisi si è soffermato sulla sua storia d’amore con Romina Power: “Ho vissuto con lei tutto ciò che c’era da vivere, con grande passione e grande intensità. Addirittura, io dovevo difendermi dagli attacchi dei media. Mi rendo conto che la mia relazione con Romina Power era interessante, aveva tutti i connotati di una favola. Poi Romina ha scelto un’altra strada, è andata in America”.

Anche in quel caso, Al Bano Carrisi ha fronteggiato il dolore facendosi forza e ripetendosi che “Dio è il padrone di tutto. Ho capito che dovevo rispettare la scelta di Romina, nel discorso tra il mio ego e il mio alter ego. Detesto fare la vittima: non voglio essere vittima di niente, né rendere vittime gli altri. Ognuno viva la sua vita in libertà. Ho intrapreso una nuova strada con Loredana Lecciso e continuo su quella, pur avendo grande rispetto per ciò che è stata e ancora oggi è Romina”.

