Al Bano Carrisi/ “Senza lavoro”, riparte da The Voice Senior, e in amore..

Al Bano Carrisi torna a The Voice, questa volta senior, alla corte di Antonella Clerici. Toccherà alla bionda conduttrice tenere le redini del programma che fu di Simona Ventura (e non solo), e che vedrà il pugliese tornare in veste di giudice questa volta in coppia con la figlia Jasmine per mettere insieme quello che è stato definito il team Carrisi. Al Bano ha più volte ribadito che questo anno difficile per via del Coronavirus lo ha tenuto un po’ lontano dai palchi e dalla musica, per via dello stop ai concerti, e questo gli permette di dedicarsi ad altro accettando incarichi tv. Se nei mesi scorsi, durante il primo lockdown, ha preso parte ad Amici insieme a Romina Power, da questa sera sarà in poltrona a The Voice Senior a caccia di nuovi talenti della musica.

Al Bano Carrisi, dal gossip con Romina Power e Loredana Lecciso alla morte di mamma Jolanda

E la vita privata? Al Bano Carrisi ha chiarito ultimamente la sua situazione dopo mesi e mesi di gossip impazzito su un possibile triangolo amoroso con Romina e Loredana Lecciso. L’ugola d’oro di Cellino San Marco ha spiegato che con l’ex moglie il rapporto è tornato sereno ma che non ci sarà mai un ritorno di fiamma perché ormai quello che è stato è stato. Altra storia invece con la sua Loredana Lecciso che da qualche tempo ormai è tornata a Cellino San Marco in pianta stabile e con il suo compagno ha passato questo anno complicato e non solo per il lockdown e la pandemia ma anche per la morte della cara Donna Jolanda, la mamma di Al Bano. Quest’ultimo ha ribadito che in cuor suo loro sono già marito e moglie e che quindi, pur amandola e stando insieme, non ci saranno nozze vere e proprie. Sarà questo il pomo della discordia che spesso allontana i due per poi riavvicinarli?



