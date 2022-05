Al Bano Carrisi/ “Voglio fare un concerto con Gianni Morandi e Massimo Ranieri”

Al Bano Carrisi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 20 maggio 2022. Una giornata speciale per il leone di Cellino San Marco, che festeggia in data odierna il compleanno numero 79: “Cosa mi manca da fare – ha chiesto il conduttore ad Al Bano –? Non lo dico finché non lo faccio, è come raccontare i sogni… Se li dici, non si avverano”. Uno di essi riguarda un concerto a tre voci con gli amici Gianni Morandi e Massimo Ranieri: “Lo desidero dal 1996. Massimo mi ha detto subito di sì, Morandi invece dice che lo schiacceremmo con le nostre voci”.

AL BANO CARRISI: “I MIEI GENITORI SONO STATI IMPORTANTI”

Nel prosieguo della sua comparsata a “La Vita in Diretta”, Al Bano Carrisi ha ricordato le due figure più importanti dei primi anni della sua esistenza: i genitori, mamma Jolanda e papà Carmelo. Al Bano, in relazione alla madre e al padre, ha tenuto a sottolineare quanto segue: “Da quando ho iniziato a viaggiare in giro per il mondo, ho capito l’importanza di chi ho avuto alle mie spalle durante tutta la mia infanzia. Era una ricchezza di valori straordinaria: man mano che conoscevo nuove culture, si innalzava il livello del tempo della mia gioventù. Ancora oggi, quando voglio pensare a qualcosa di bello penso a quel periodo là”.

