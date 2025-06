Chi è Al Bano Carrisi: da Cellino San Marco al successo nel mondo della musica dopo essersi trasferito a Milano per tentare la carriera nella musica

Voce storica della musica italiana, Al Bano è sicuramente uno dei cantanti più conosciuti al mondo, icona e simbolo dell’italianità in giro per il globo. Per tanti anni in coppia – nella vita e nella musica – con Romina Power, i due hanno cominciato insieme con i fotoromanzi per poi cantare e diventare uno dei duo più amati di sempre, con canzoni passare alla storia come “Felicità” o “Nostalgia Canaglia”. Ma chi è Al Bano e come è iniziata la sua carriera prima di diventare famoso?

Loredana Lecciso e Al Bano si sposano?/ "Pensato al matrimonio ma ormai stiamo bene così"

Nato in Puglia a Cellino San Marco, dove tutt’ora vive e gestisce diverse strutture ricevute, Al Bano Carrisi è nato in una famiglia umile. I genitori dell’artista, infatti, lavoravano la terra. La passione per la musica è cominciata in Albano fin da quando era giovanissimo: il cantante, infatti ha iniziato a suonare la chitarra e a cantare stornelli fin da bambino, per poi tentare la fortuna a Milano.

Figli di Al Bano/ Cosa fanno Jasmine, Yari, Romina Carrisi, Cristel, Albano Carrisi Jr., lui: "Portano gioia"

A diciassette anni ha infatti lasciato la scuola e la sua amata terra per trasferirsi a Milano, dove ha svolto una serie di lavori prima di ottenere il successo sperato. In un ristorante nel quale lavorava come cameriere, infatti, Albano ha conosciuto il produttore maestro Pino Massara, che gli ha dato una chance per mostrare il suo talento.

Al Bano, chi è: il successo con “Nel sole”

Al Bano ha cominciato la sua carriera nella musica a Milano, dopo aver fatto il muratore, il cameriere e diversi altri lavori umili. Dopo essere stato scovato dal produttore Pino Massara, ha ottenuto infatti il successo sperato: la prima canzone che ha portato il nome di Al Bano Carrisi in giro per l’Italia è stata “Nel sole”, che poi è diventato anche un film, con protagonisti lui e una giovanissima Romina Power.

Romina Power e Al Bano, perché si sono lasciati?/ "Per provocare un disastro sono bastate le canne"

Tra i due è nata fin da subito una simpatia poi sfociata in una relazione sentimentale ma anche in un rapporto lavorativo.