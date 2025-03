Da Felicità a Ci Sarà, sono davvero tante le canzoni di Al Bano che hanno lasciato un segno nel mondo della musica italiana. Insieme a Romina Power ha scritto pagine importanti della storia musicale del belpaese, diventando un punto di riferimento in Italia e all’estero. All’età di quasi ottantadue anni, il cantante di Cellino San Marco è ancora sulla cresta dell’onda e, non a caso, è uno degli artisti più ambiti in tv e nelle piazze. Un successo che parte dal lontano e da una forma mentis plasmata da due genitori d’altri tempi, come Jolanda e Carmelo, a cui Al Bano è legatissimo.

“Sono stati i due fari della mia esistenza, anche se mamma mi voleva maestro delle elementari, papà braccia per l’agricoltura. E io scappai a Milano”. Così Al Bano ha trovato la sua strada, forte di un talento innato e fuori dall’ordinario. Con la sua voce ed il suo savoir faire ha conquistato milioni di fan, ma anche i cuori di Romina Power prima e Loredana Lecciso poi.

Al Bano, una vita tra grandi gioie e dolori immensi

Dal primo matrimonio sono nati ben quattro figli, mentre gli altri due sono frutto della storia d’amore con Loredana. Con Romina cominciò a cantare prima del matrimonio, fino all’inaspettata separazione maturata a fine degli anni novanta. I due hanno condiviso gioie e dolori, come la tremenda scomparsa della figlia primogenita Ylenia Carrisi a New Orleans.

Dopo anni di ricerche e indagini, il corpo della giovane non è mai stato trovato e pare che Al Bano e la sua ex compagna abbiano idee differenti in merito. Mentre il cantante pugliese si è fatto da tempo una ragione della scomparsa della figlia, la Power spererebbe ancora in un miracolo. Una tragedia che ha segnato inevitabilmente la vita dell’interprete di Felicità.

