Al Bano, compleanno con Loredana Lecciso e foto hot/ Romina Power risposta e gaffe…

Al Bano Carrisi festeggia il suo compleanno numero 78 proprio quest’oggi, giovedì 20 maggio 2021 e lo fa scatenando, sui social network, l’ennesimo botta e risposta tra le muse del suo cuore, vale a dire Loredana Lecciso e Romina Power. Citate rigorosamente in quest’ordine perché tutto ha avuto inizio da una fotografia piuttosto passionale pubblicata dall’attuale dolce metà del cantante pugliese sul suo profilo Instagram, nella quale si vedono lei e Al Bano ancora in tenuta da notte, vicini, abbracciati e innamorati: quasi un guanto di sfida verso Romina Power, quello lanciato dalla Lecciso, a testimonianza dell’amore tra lei e il leone di Cellino San Marco, che dura pressappoco da due decenni.

Inevitabilmente, lo scatto ha fatto il giro del web, riscontrando numerosi consensi e facendo quasi da calamita: sono infatti migliaia gli auguri che stanno giungendo attraverso i social a uno degli artisti italiani più amati e apprezzati di sempre. Ovviamente, l’istantanea “intima” di Loredana Lecciso e Al Bano è stata vista anche da Romina Power, la quale non ha potuto fare a meno di replicare “a modo suo”, rinvigorendo la guerra fredda che da anni divide lei e la Lecciso.

AL BANO CARRISI: GUERRA A COLPI DI FOTO TRA LECCISO E POWER

Al Bano Carrisi, che per il suo compleanno qualche giorno fa aveva espresso il desiderio di vedere fare pace le donne della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power, pare non essere stato accontentato neanche questa volta. Infatti – dicevamo – Romina Power non ha esitato a rispondere alla “rivale in amore”, pubblicando a sua volta una fotografia in bianco e nero di lei insieme ad Al Bano, risalente agli anni Settanta, quando la “felicità” era la colonna sonora della loro esistenza insieme e formavano davvero una delle coppie più belle di quel periodo. Non sono mancati alcuni commenti di disappunto nei confronti della donna, anche se va riconosciuto che la sua relazione con Al Bano è stata davvero intensa e vissuta nel profondo, tanto che i due sono ancora molto legati, al di là dei rapporti attuali tra il cantante e Loredana Lecciso. In tanti si sono domandati come reagiranno di fronte a quello scatto Jasmine e Bido, i figli che Al Bano ha avuto da quest’ultima: probabilmente – azzardiamo noi – ben conosceranno la vita sentimentale precedente del loro genitore e saranno abituati a osservare i suoi scatti con Romina…

