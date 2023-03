Al Bano/ “Con Massimo Ranieri e Gianni Morandi siamo figli di una bellissima epoca”

Al Bano Carrisi: “Ranieri e Morandi? Ci hanno chiamato da tutto il mondo per fare concerti insieme”

Al Bano torna in tv ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve. Il cantante di Cellino San Marco è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 in qualità di super ospite con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Una presenza che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico del Teatro Ariston, ma anche quello da casa. La loro esibizione, infatti, è stata straordinaria con tanto di standing ovation da parte del pubblico in sala. “Mi sembrava un regalo di Natale. 27 anni per un’attesa del genere. Io ho fatto un carico di adrenalina bellissimo, non lo so cosa ci siamo detti, ma c’era una fusione fantastica, peccato sia finita in mezz’ora, ci sarebbero volute due ore. Mi hanno chiamato da tutto il mondo per fare concerti insieme. Intanto ci sarà la famosa serata che registriamo il 18 maggio, per il mio compleanno, e saremo ancora insieme. Poi ci saranno altre sorprese che non posso dire” – ha raccontato il cantante intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Albano si è poi soffermato a parlare del rapporto con i colleghi Ranieri e Morandi: “siamo figli di una bellissima epoca, il dopoguerra, avevamo solo voglia, abbiamo avuto, e sempre avremo, di costruire, non di distruggere, e lo abbiamo fatto con tutta la pazienza, con tutta la tipicità di chi è nato in un ambiente proletario”.

Al Bano Carrisi e le rose mancate a Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi ha un ricordo bellissimo del Festival di Sanremo 2023. “Che Sanremo è stato? Fantastico, uno dei più belli in assoluto, il più bello dell’era Amadeus. È successo di tutto, non sono mancate le polemiche senza delle quali non è Sanremo” – ha detto il cantante di Cellino San Marco che si è poi complimentato con il vincitore Marco Mengoni – “la sua è stata davvero una bella canzone. Io con Massimo e Gianni eravamo solo di passaggio all’Ariston per ricordare a tutti che esistiamo anche noi. Penso che ci siamo difesi bene, abbiamo saputo dimostrare che nonostante l’età siamo ancora in grado di saper allietare il pubblico”.

Infine impossibile non parlare della compagna Loredana Lecciso, la madre dei figli Jasmine e Bido: “saluto Loredana, ieri è stato San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose, imperdonabile. Sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha mandato via nel 2017. Le mando il giorno dopo. Mille rose rosse. Bastano?”.











