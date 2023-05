Al Bano critica la foto di Damiano dei Maneskin nudo con uno spinello/ “Esempio di distruzione”

Al Bano Carrisi critica Damiano David per la foto con spinello su Instagram: “La droga è distruzione”

Al Bano Carrisi, che ha da poco compiuto 80 anni, non ha affatto apprezzato l’ultimo gesto social di Damiano David, leader dei Maneskin. Il celebre cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo vede nudo con uno spinello in bocca. Il cantante, protagonista nei giorni scorsi del concerto in onda su Canale 5 ‘Al Bano 4 volte 20’, ha espresso la sua opinione attraverso Adnkronos.

Questo il suo pensiero: “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello“. Il cantante ha poi sottolineato: “Ognuno della sua vita può fare quello che vuole, però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Al Bano critico: “Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni”

Ricordiamo che il tema è già stato toccato di recente da Al Bano. In una intervista rilasciata al settimanale «Oggi», il cantante di Cellino San Marco ha sottolineato come la fine del rapporto tra lui e Romina Power fu causata dalle “troppe canne”. “Il problema fu la marijuana. – ha raccontato Al Bano – Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia”. Una presa di posizione netta che gli ha causato dei problemi: “Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle”.

Nell’intervista Al Bano arriva ad una conclusione ricca di amarezza: “Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni; i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa”.











