Al Bano dimentica la distanza di sicurezza ad Amici/ Il gesto a Nicolai fa discutere

Al Bano, insieme a Romina Power, è stato ospite della semifinale di Amici 2020. Il leone di Cellino San Marco, insieme all’ex moglie, è stato il protagonista di un divertente siparietto che ha coinvolto Rudy Zerbi. Maria De Filippi, pur senza pubblico e senza ospiti, sta continuando ad andare in onda con Amici regalando al pubblico anche momenti divertenti con la complicità di Rudy Zerbi e di Al Bano e Romina che, ogni settimana, tornano in studio mettendosi a disposizione della conduttrice. Tutto, però, avviene senza alcun tipo di contatto. La stessa Maria, infatti, nel salutare la coppia d’oro della musica italiana, ha detto: “Grazie per essere stati qui, vi bacio da lontano perché non vi posso salutare”. La distanza di sicurezza è stata rispettata anche da Romina, ma non da Al Bano che, prima di lasciare lo studio, ha inconraggiato Nicolai con un gesto che ha spiazzato anche lo stesso ballerino.

AL BANO DIMENTICA LA DISTANZA DI SICUREZZA CON NICOLAI DURANTE LA SEMIFINALE DI AMICI

Al Bano è uno degli artisti più attenti al talento dei giovani e, durante la semifinale di Amici 2020, per incoraggiare il ballerino Nicolai, si è lasciato andare ad un gesto che, in una situazione d’emergenza come quella attuale, ha lasciato interdetto il pubblico. Per rispettare le norme di sucrezza decise dal Governo, ad Amici, tutte le coreografie di ballo vengono realizzate facendo in modo che non ci sia alcun tipo di contatto tra i danzatori. Tutti, inoltre, evitano di avvicinarsi ad altri, ma Al Bano, nel lasciare lo studio di Amici durante la semifinale, ha lasciato tre pacche d’incoraggiamento sulle spalle di Nicolai che, dall’espressione, non è riuscito a nascondere lo stupore per quel gesto.



