Tra gli ospiti della puntata di C’è Posta per Te di sabato 1 febbraio c’è anche Al Bano. Il celebre cantante non è nuovo alla trasmissione di Maria De Filippi e, anche questa volta, promette di regalare momenti carichi di emozione e commozione. Ma, andiamo a scoprire meglio la carriera e la vita di uno degli artisti più importanti della panorama musicale italiano. Albano Carrisi nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Da sempre appassionato di musica, a soli 17 anni lascia la sua terra e si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Qui incontra il produttore Pino Massara, che gli offre l’opportunità di incidere il suo primo disco.

Dopo l’uscita del suo primo album nel 1965, il vero successo arriva due anni dopo con Nel sole, un brano che conquista il pubblico e segna l’inizio di una carriera straordinaria, lunga quasi 60 anni. Da allora, Al Bano ha collezionato un traguardo dopo l’altro, spaziando tra musica, cinema e televisione. Nel corso degli anni ha partecipato al Festival di Sanremo ben 15 volte, vincendo nel 1984 in coppia con l’ex moglie Romina. Canzoni come Felicità, Nostalgia Canaglia e molti altri successi hanno oltrepassato i confini italiani, trasformandolo in un’icona della musica a livello internazionale.

Al Bano, carriera e vita privata dell'ospite di C'è Posta per Te: il divorzio da Romina Power e i tira e molla con Loredana Lecciso

Al Bano ha conquistato il grande pubblico non solo con la sua musica, ma anche per la sua intensa vita privata. Nel 1969, sul set del film Nel sole, incontra Romina Power, dando inizio a una delle storie d’amore più iconiche dello spettacolo. La coppia si sposò il 26 luglio 1970 e dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia (1970), Yari Marco (1973), Cristel (1985) e Romina Junior (1987). Tuttavia, la loro vita venne segnata da una tragedia nel 1993, quando la primogenita Ylenia scomparve misteriosamente a New Orleans. Questo evento sconvolse per sempre il loro matrimonio, portandoli alla separazione nel 1999. “Dopo la perdita di Ylenia, nulla è stato più come prima. Romina era convinta che separandoci, nostra figlia sarebbe tornata”, ha raccontato nella sua autobiografia Il Sole Dentro.

Alla fine degli anni ’90, conosce Loredana Lecciso, con cui inizia una relazione che si consolida nel 2001, anno in cui i due decidono di andare a convivere. Nello stesso anno nasce la loro primogenita, Jasmine, seguita nel 2002 dal secondogenito, Albano Jr. La loro relazione è stata segnata da alti e bassi, tra cui una separazione annunciata in diretta mentre Al Bano era a L’Isola dei Famosi. Dopo un’altra pausa nel 2018, sono tornati insieme e oggi sono ancora legati. “La incontravo dove meno me lo aspettavo e lei mi sorrideva sempre, con lei ho ricominciato a vivere”, ha raccontato l’artista a Verissimo.