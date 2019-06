AL BANO E ALTERISIO PAOLETTI/ Una coppia di fatto che funziona (Biagio Agnes)

Al Bano e Alterisio Paoletti sono tra gli ospiti della “Serata Biagio Agnes“, la serata evento condotta da Mara Venier e Alberto Matano sabato 29 giugno 2019 in seconda serata su Rai 1. Giunto alla sua XI edizione il Premio Internazionale dell’informazione è dedicato alla memoria dello storico Direttore Generale della Rai e grande giornalista Biagio Agnes in collaborazione con la Rai. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso Marina Grande di Sorrento tra cui anche il cantante di Cellino San Marco che per l’occasione sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Alterisio Paoletti, che nel 2017 ha vinto proprio con Albano il premio al miglior arrangiamento per la canzone ‘Di rose e di spine’ presentata in gara alla 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Al Bano e Romina Power: “la sua scelta ha cambiato la mia esistenza”

Albano Carrisi torna in tv a pochi giorni da un’esclusiva intervista rilasciata al settimanale Oggi dove è tornato a parlare della storia d’amore con Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco ha sottolineato come sin dall’inizio la loro unione sia stata molto criticata. “Si permisero addirittura di dire che la nostra storia sarebbe durata un mese, critiche sulle quali io e Romina siamo passati sopra alla grande” ha rivelato il cantante che con Romina ha vissuto una storia d’amore lunga 30 anni con un matrimonio evento celebrato nel 1970. Dal loro amore sono nati quattro figli: Cristel, Yari, Romina Jr. e Ylenia, la figlia scomparsa nel 1993. Poi la decisione di Romina Power di lasciarlo: “di punto in bianco mi sono ritrovato solo, quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza” ha detto il cantante precisando “la casa che avevamo costruito, che fino a poco prima della sua partenza era piena d’amore, si e’ trasformata in silenzio, in qualcosa di tombale”. Al Bano ha aspettato per otto lunghi anni Romina, ma invano: “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”.

Chi è Alterisio Paoletti

Ci sarà anche Alterisio Paoletti alla Serata Biagio Agnes 2019. Per chi non lo conoscesse Paoletti è arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra che ha collaborato con grandissimi nomi della musica italiana. Nel 2017 ha vinto a Sanremo il Premio Giancarlo Bigazzi al miglior arrangiamento per il brano ‘Di rose e di spine’ presentato in gara proprio da Al Bano Carrisi. Un successo che ha rinnovato il sodalizio artistico, oramai di lunga data, tra il cantante di Cellino San Marco e il maestro di Sannio. Alterisio Paoletti è nato a Montefalcone di Valfortore e si è formato musicalmente presso il Conservatorio di Benevento. Il Premio Giancarlo Bigazzi arriva a distanza di pochi anni dal premio ricevuto come Miglior Direttore d’Orchestra del Festival assegnato sempre dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.



