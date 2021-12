Al Bano e il ritiro a Ballando con le Stelle/ Le polemiche dietro la decisione

“Ballando con le stelle” si avvia alla conclusione con un bilancio che non può che essere positivo, come confermano gli ascolti ottimi riscontrati puntata dopo puntata. Gran parte del merito è certamente anche del cast scelto da Milly Carlucci, che ha deciso di puntare su personaggi che possono vantare una carriera lunghissima alle loro spalle, ma che hanno accettato di mettersi in gioco in una veste per loro inedita.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è stato certamente Al Bano, anche se non è riuscito a concludere il suo percorso. Il cantante ha infatti deciso di ritirarsi qualche settimana fa dopo che la sua partner Oxana Lebedew ha subito un infortunio. C’è chi dubita infatti della sincerità del suo gesto.

Al Bano Carrisi e il ritiro a “Ballando con le stelle”: una scelta che fa rumore

A volte anche un gesto di signorilità può non essere compreso del tutto. Questo è quanto è accaduto ad Al Bano Carrisi, che ha deciso di concludere in anticipo la sua avventura a “Ballando con le stelle” in seguito un infortunio al piede subito dalla sua partner Oksana, che non riusciva più a continuare a causa del dolore persistente. Secondo alcuni, però, il cantante avrebbe avuto un accordo “speciale” con la redazione del programma valido solo per un certo numero di puntate. Il problema fisico della sua ballerina sarebbe quindi solo una scusa.

Gi in passato, infatti, chi ha avuto modo di seguire la trasmissione di Milly Carlucci sa bene come si gestiscano situazioni di questo tipo. In caso di forfait da parte dei professionisti, infatti, si opta per una loro sostituzione. Cosa che non è avvenuta in questo caso.

Secondo alcuni, invece, l’artista di Cellino San Marco avrebbe un fitto programma di concerti all’estero da rispettare, non compatibili con l’impegno in Tv. Il diretto interessato aveva così respinto le accuse in occasione della sua presenza a ‘Citofonare Rai2’: “Ho solo una televisione il giorno 5 a Santiago de Compostela. Ho solo quello e lo difendo. Ho solo quello e lo difendo”.

Il precedente di Al Bano Carrisi

Alcuni ricordano però un episodio simile a quanto successo a “Ballando” che non fa che alimentare i sospetti. Al Bano, infatti, aveva deciso qualche anno fa di lasciare in anticipo “L’Isola dei famosi” dopo che Loredana Lecciso aveva annunciato in diretta la volontà di chiudere il loro legame. In quell’occasione lui aveva motivato la scelta pensando di tutelare i loro figli e di ricostruire il loro rapporto.



